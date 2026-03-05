ISPS 일본-오스트랄라시아 챔피언십 출전

아시아·오세아니아 정상급 선수들과 우승 경쟁

"첫 대회라 설렌다. 올해는 우승이 목표다"

메이저 승부사' 이상희가 뉴질랜드에서 2026시즌을 시작한다.

5일 뉴질랜드 오클랜드의 로열 오클랜드&그레인지 골프클럽에서 막을 올린 ISPS 한다 일본-오스트랄라시아 챔피언십(총상금 120만 호주달러)에 출전한다. 이 대회는 PGA 투어 오브 오스트랄라시아와 일본프로골프투어(JGTO)가 공동 주관한다. 올해는 미국프로골프(PGA) 투어에서 우승한 케빈 나, 닉 와트니(이상 미국)를 비롯해 아시아와 오세아니아를 대표하는 선수들이 이름을 올렸다.

이상희가 ISPS 한다 일본-오스트랄라시아 챔피언십을 앞두고 13번 홀에서 포즈를 취하고 있다. 이상희 제공 AD 원본보기 아이콘

이상희가 바로 꾸준한 경기력으로 자랑하는 국내 정상급 선수다. 2011년 한국프로골프(KPGA) 투어 NH농협오픈에서 프로 데뷔 첫 우승을 차지했다. 당시 남자 투어 프로 신분 최연소(19세 6개월 10일) 우승 기록을 세웠다. 이어 2012년 제55회 KPGA 선수권대회 우승과 함께 2012년 KPGA 투어 대상을 받았다.

이상희는 2016년 SK텔레콤 오픈, 2017년 GS칼텍스 매경오픈 우승을 포함해 KPGA 투어 통산 4승을 기록했다. 특히 큰 무대에서 빛나는 집중력과 침착한 경기 운영, 위기관리 능력을 바탕으로 '메이저 승부사'라는 별칭을 얻었다.

이상희는 이번 대회를 통해 시즌 초반 해외 무대에서 자신의 경기력을 점검하고 본격적인 시즌 준비에 나선다. 그는 "올해 동계 훈련을 대회가 열리는 뉴질랜드와 환경이 비슷한 호주 시드니에서 진행했다. 훈련을 하면서 골프가 점점 좋아지고 있다는 것을 느꼈다"고 말했다. 이어 "시즌 첫 대회인 만큼 1, 2라운드에서 안정적인 플레이로 흐름을 만들겠다. 코스 적응과 경기 운영 완성도를 끌어올려 우승권 진입 기반을 확보하는 데 초점을 맞추겠다"고 밝혔다.

노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



