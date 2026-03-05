고려아연 등 10여곳에 기업용 생성형 AI 공급

삼성SDS가 국내 주요 기업에 챗GPT 엔터프라이즈 공급 계약을 잇따라 체결하며 기업용 생성형 인공지능(AI) 시장 확대에 나섰다.

삼성SDS는 최근 고려아연, 아이크래프트, 티맥스소프트 등의 10여곳의 기업에 챗GPT 엔터프라이즈 공급 계약을 확정했다고 5일 밝혔다.

챗GPT 엔터프라이즈는 기업 내부의 데이터가 AI 학습에 활용되지 않도록 설계된 보안 구조와 강화된 관리 기능을 갖춘 기업 전용 서비스다.

지난해 12월 국내 처음 오픈AI의 챗GPT 엔터프라이즈 공식 리셀러 파트너로 선정된 삼성SDS는 지난 1월 섹타나인, 하나투어 등을 포함해 공공·금융·제조·유통·서비스 등 다양한 산업군에서 10개 이상 고객사를 확보했다.

삼성SDS는 AI 컨설팅, 개발·운영, 클라우드·보안을 아우르는 '원팀' 지원체계를 바탕으로 엔드투엔드(End-to-End) AI전환(AX) 체계를 구축하고 있다. 초기 전략 수립부터 AI 풀스택 설계, 실제 도입과 전사 확산, 운영 고도화까지 전 과정을 통합 지원한다.

또 초기 지원 프로그램 '부트캠프'를 운영하고 있다. 부트캠프는 1개월 무료 체험과 3일간의 전담 지원으로 구성된 사전 도입 프로그램이다. 이를 통해 고객은 보안, 시스템 환경, 활용 방향까지 챗GPT 엔터프라이즈 도입을 위한 필수 요소를 체계적으로 점검할 수 있다.

삼성SDS 관계자는 "단순한 리셀러를 넘어 기업 AI 운영 체계를 설계하고 확산하는 AX 파트너로서의 역할을 강화하고 있다"고 강조했다.

고려아연은 현재 추진 중인 'AI 기반 스마트 제련소' 등 전사적 AI 활용 역량을 내재화하기 위해 챗GPT 엔터프라이즈를 도입했다. 보안 기준에 부합하는 전사적 AI 활용 체계를 구현해 사내 중요 정보에 대한 보호를 강화하고 공정·기술 노하우를 사내 데이터로 축적해 제련업 기술 경쟁력을 한층 제고할 계획이다.

AI 인프라 설계·구축 전문기업 아이크래프트는 엔지니어 중심 조직의 업무 효율을 높이고 디지털 혁신을 가속화하기 위해 챗GPT 엔터프라이즈를 도입했다.

티맥스소프트는 지난 2024년부터 생성형 AI를 제품 개발 프로세스에 적용했다. 최근 챗GPT 엔터프라이즈를 도입함으로써 보안이 강화된 AI 기반 개발 환경을 구축할 수 있게 됐다.

이정헌 삼성SDS 전략마케팅실장(부사장)은 "삼성SDS의 기술력과 보안 신뢰도, 산업 이해도를 종합적으로 인정받아 챗GPT 엔터프라이즈 공급이 빠르게 확대되고 있다"며 "삼성SDS는 기업의 일하는 방식을 AI 중심으로 재정립하는 최고의 AX 파트너로서 국내 시장의 새로운 기준을 제시하겠다"고 말했다.

