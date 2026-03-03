제일연마, 155억 규모 자사주 소각 결정

제일연마 제일연마 001560 | 코스피 증권정보 현재가 9,750 전일대비 230 등락률 -2.30% 거래량 12,387 전일가 9,980 2026.03.03 13:15 기준 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 한샘, 온라인 인테리어 자회사와 합병 검토 중(오전 종합)[e공시 눈에 띄네] 현대건설, 7508억원 규모 유엔사부지 공급계약 체결 등(오전 종합)제일연마, 태풍 '힌남노' 영향으로 포항공장 생산중단 전 종목 시세 보기 close 가 155억원 규모 자사주를 소각키로 결정했다고 3일 공시했다.

소각할 주식은 보통주 220만주다. 발행주식 대비 22.44%다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>