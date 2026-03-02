한·싱가포르, AI 협력체계 구축…'3억달러' 글로벌 펀드 조성

500억 AI·디지털 국제공동 R&D 신설·AI얼라이언스

양국 대학, 스타트업, 공공기관 간 AI 협력 MOU

과학기술정보통신부와 중소벤처기업부는 이재명 대통령 싱가포르 국빈 방문 기간에 열린 '한·싱 인공지능(AI) 커넥트 서밋'을 계기로 싱가포르와 인공지능(AI) 협력체계를 구축하고 성과 창출에 나선다고 2일 밝혔다.

박윤규 정보통신산업진흥원장과 찬 찬 싱가포르 홈팀과학기술청 청장이 2일 싱가포르 외교부 청사에서 이재명 대통령과 로런스 웡 싱가포르 총리가 참석한 가운데 공공안전분야 AI 및 디지털 기술 협력에 관한 MOU를 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다.

과기정통부는 내년부터 5년간 500억원 규모 AI·디지털 분야 국제 공동연구사업을 신설해 싱가포르와 협력을 우선 검토한다. 이를 위해 올해 한국과 싱가포르 AI 연구개발(R&D) 전담기관이 함께 연구과제 공동 기획에 착수한다.

또 양국 공공 및 민간 전략적 AI 협력체계인 '한-싱 AI얼라이언스' 구축을 추진한다. 이날 행사에 참석한 양국 AI 전담기관, 산업협회, 주요 기업 및 대학 간 협력을 시작으로 AI 스타트업을 공동 육성하고 차세대 AI 공동연구 및 인재·기업 교류 등을 본격화하기로 했다.

중기부는 정부 최초 역외 글로벌 모펀드를 올해 하반기 싱가포르에 조성해 2030년까지 3억달러(약 4380억원) 규모로 단계적으로 확대해 아시아 지역 벤처투자 전략의 핵심 펀드로 육성하기로 했다.

중기부는 글로벌 모펀드가 AI·딥테크 분야를 중심으로 양국 유망 스타트업에 투자하고 글로벌 투자자와 한국, 아시아 스타트업 간 연결고리 역할을 할 것으로 기대한다.

이와 함께 ▲한국과학기술원(KAIST) AI대학원-싱가포르국립대 컴퓨터스쿨(AI 연구) ▲오토노머스에이투지-싱가포르 NCS·SMRT·통타르(자율주행 협력) ▲래블업-싱가프로 PTC시스(sys)·그노블(AI HPC 인프라 및 산업 AI 플랫폼, AI 연구교육 산업 확산) ▲정보통신산업진흥원(NIPA)-홈팀과학기술청(AI 활용 공공안전) 등 양국 기업·기관 간 공동연구와 산업협력 업무협약(MOU) 7건도 체결됐다.

배경훈 부총리 겸 과기정통부 장관은 "싱가포르는 세계적 수준의 연구환경과 투자 생태계를 보유한 국가로 AI 분야 최적의 협력 파트너 중 하나"라며 "한-싱이 보유한 AI 인재·기업·기술 분야 상호 강점을 바탕으로 협력을 본격화해 양국이 목표로 하는 AI 강국 도약을 위해 시너지를 창출할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

한성숙 중기부 장관은 "싱가포르는 글로벌 금융허브로 우리 벤처·스타트업이 글로벌로 도약하기 위한 최적의 관문이자 파트너"라며 "양국 간 벤처·스타트업 파트너십을 더욱 공고히 하며 벤처투자 플랫폼을 구축해 우리 벤처·스타트업과 투자자들이 원활히 글로벌로 진출할 수 있도록 지원하겠다"고 했다.





심성아 기자



