현대차그룹, 필리핀 한국전 참전시설 개보수… 보훈부와 맞손

마닐라 국립 영웅묘지 참전비·참전 기념관 2곳 환경 개선

수교 77주년 맞아 참전용사 희생 기리고 역사적 가치 보존

해외 독립운동 사적지 관리 등 보훈 선양 사업 확대 방침

6.25 전쟁 당시 아시아 국가 중 가장 먼저 병력을 파견했던 필리핀과의 수교 77주년을 맞아 현지 참전 기념 시설의 대대적인 정비가 이뤄진다. 민간 기업과 정부가 협력해 해외 참전 용사들의 희생을 기리고 역사적 가치를 보존한다는 취지다.

현대자동차그룹은 국가보훈부와 함께 필리핀 마닐라에 위치한 '국립 영웅묘지 한국전 참전비'와 '한국전 참전 기념관' 2곳에 대한 보수 및 환경 개선 작업에 나선다고 2일 밝혔다. 이번 사업은 한국전쟁 당시 파병된 필리핀 원정군 7420명과 그 가족들의 헌신을 기리기 위해 마련됐다.

1967년 건립된 국립 영웅묘지 참전비는 이번 개보수를 통해 균열과 변색 부위를 수리하고 주변 계단 및 바닥부 대리석을 전면 교체한다. 현장에는 안내판과 상징 조형물을 추가로 설치해 방문객들의 접근성을 높일 예정이다. 참전비에서 1200m 가량 떨어진 참전 기념관 역시 건물 보수와 내부 가구 교체 작업을 실시하며 향후 시설 리모델링 방안도 검토할 계획이다.

이번 프로젝트는 해외 참전국 현지의 추모 시설 환경을 개선하는 첫 사례로 향후 다른 참전국으로도 범위를 넓힐 예정이다. 아울러 국외 독립운동 사적지의 보존과 관리를 위해 보훈부와 협력을 지속하며 민간 차원의 콘텐츠 구축과 공간 활성화 방안을 모색할 방침이다.

그룹 관계자는 "참전 시설과 독립운동 사적지 보존은 미래 세대에게 역사를 전하는 중요한 일"이라며 "해외 참전용사와 독립운동가들의 숭고한 뜻을 기리는 사업을 지속하겠다"고 말했다.

한편 현대차그룹은 필리핀에서 재난 피해자를 돕는 '현대 휠스 온 더 고'와 취약계층 청소년에게 생필품을 지원하는 '호프 인 어 백' 등 현지 밀착형 사회공헌 활동을 이어오고 있다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



