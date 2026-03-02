미·이스라엘-이란 교전 사흘째 계속…"테헤란 곳곳 폭발음"[美 이란 공습]

미국과 이스라엘이 이란을 상대로 지난달 28일부터 미사일·드론·항공기 등을 이용한 장거리 공격을 서로 주고받고 있는 가운데 2일(현지시간)에도 사흘째 교전이 이어졌다.

로이터 통신 등 주요 외신에 따르면 2일 테헤란 곳곳에서는 폭발음이 들리고 있다. 이는 테헤란 현지시간으로 2일 새벽 3시를 지나는 시점이다. 이스라엘군은 이날 테헤란 전역의 표적을 대상으로 새로 대규모 공격을 진행하고 있다고 밝혔다.

이스라엘도 2일 새벽에 접어든 시점에 외부의 공격을 받고 있는 것으로 전해졌다. 이스라엘군은 이날 레바논 국경을 통해 여러 발의 로켓이 날아와 이를 요격했다고 밝혔다.

이번 공격은 이란의 지원을 받아온 헤즈볼라 세력의 소행일 가능성이 제기된다. 미국은 이란을 상대로 상당 기간 군사 행동을 지속하겠다고 밝혔다.

도널드 트럼프 대통령은 1일 대이란 공격 개시 이후 두 번째로 공개한 영상 연설을 통해 미군 사망에 대한 보복을 공언하면서 이란에 대한 군사 공격을 '모든 목표가 달성될 때까지 계속하겠다'고 강조했다.

트럼프 대통령은 또 전날 하메네이의 사망을 발표하면서 "강력하고 정밀한 폭격은 그러나 이번 주 내내, 또는 중동 전역과 세계의 평화라는 목표를 달성하기 위해 필요한 한 계속 중단 없이 이어질 것"이라고 밝힌 바 있다.





