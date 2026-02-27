민주당, 공소취소 추진위 첫 회의…"대장동·쌍방울·서해공무원 등 국정조사 추진"

한병도 위원장 "표적수사·조작기소 전모 파헤칠 것"

대장동·쌍방울·서해 피격 등 3대 사건 국조 대상 지정

공취모, 활동 최소화하고 추진위 지지 선언

윤석열 정권 조작기소 진상규명 및 공소취소를 위한 국정조사 추진위원회는 27일 "대장동 사건과 쌍방울 대북송금, 서해 공무원 피격 사건 등을 국정조사 대상으로 삼기로 했다"고 밝혔다.

추진위 위원장을 맡은 한병도 민주당 원내대표는 이날 오후 첫 회의에서 "윤석열 정치검찰이 자행한 표적수사와 조작기소의 전모를 끝까지 파헤치기 위해서 이 자리에 모였다"며 "대장동 사건, 쌍방울 대북송금 사건, 서해 공무원 피격 사건은 정치검찰이 진실을 가리려 했던 대표적 사건이었다. 국정조사를 통해 윤석열 정치검찰이 덮어씌운 수많은 조작사건의 실체를 끝까지 규명하도록 하겠다"고 밝혔다.

한 원내대표는 정치검찰의 흑역사를 거론한 뒤 "추진위는 검찰권이 왜, 어떻게 민주주의를 짓밟는 흉기가 됐는지 블랙박스를 열고자 하는 것"이라며 "국정조사 대상 사건의 재판과 혐의에 대해 제기된 조작기소 전모를 낱낱이 밝히겠다"고 했다.

추진위는 한 원내대표 외에도 박성준·이소영 의원이 부위원장을 맡기로 했다. 이건태 의원은 간사를 맡고 윤건영·김동아·박민규·박선원·양부남·이용우·이주희 의원이 추진위원을 맡았다.

위원회 출범의 직접적 계기가 됐던 '이재명 공소취소와 국정조사 추진을 위한 의원모임(공취모)'에 대해서는 이날 거론되지 않은 것으로 알려졌다. 이주희 의원은 "공취모는 운영위 회의를 거쳐 본인들 활동을 최소화하고 적극적으로 추진위 활동을 지지하겠다고 밝힌 만큼 추진위는 공취모 의사를 존중할 것"이라고 밝혔다.





나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>