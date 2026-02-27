DIY·홈데코 트렌드 겨냥… 동아연필, ‘MY 아크릴마카’ 출시

동아연필이 DIY 및 홈데코 수요 확대에 발맞춰 다용도 페인팅 마카 'MY 아크릴마카'를 출시했다. 최근 개인 취미 활동과 셀프 인테리어 시장이 성장하면서, 다양한 소재에 간편하게 사용할 수 있는 아크릴 타입 마카 제품에 대한 관심이 지속적으로 증가하는 추세다.

MY 아크릴마카는 수성 아크릴 잉크 기반으로 제작되어 냄새 부담이 적어 실내 작업 환경에서도 자극없이 사용할 수 있는 것이 특징이다. 발색력이 우수해 한 번의 터치만으로도 선명하고 또렷한 색감을 구현하며, 마른 후에는 비교적 안정적인 색 유지력을 보인다.

MY 아크릴마카는 캔버스 및 종이, 유리 및 도자기, 목재(우드 소재), 섬유(패브릭)등 다양한 재료에 적용 가능하도록 설계되었다. 취미 미술은 물론, 홈데코 소품 제작, 커스텀 굿즈 작업, 클래스 수업용 등 폭넓은 활용이 가능하다.

일반 컬러와 메탈릭 컬러를 포함한 총 12색 구성으로 출시되었다. 특히 메탈 계열 중 소비자 선호도가 높은 실버 컬러를 포함해 활용도를 높였다.

선명한 색감과 균일한 잉크 흐름을 구현해 초보자도 비교적 쉽게 사용할 수 있으며, 레이어링 및 포인트 작업에도 적합하다.

MY 아크릴마카는 성인 취미 미술 입문자, DIY·핸드메이드 크리에이터, 미술 전공자 및 전문가, 미술학원 및 교육 현장 등을 주요 타깃으로 기획되었다.

제품 출시와 함께 진행된 체험단 운영에서도 발색력과 사용 편의성 측면에서 긍정적인 평가를 받고 있으며, 아동 대상 수업에서도 활용도가 높다는 반응이 이어지고 있다.

최근 아크릴마카 시장은 저가 중국산 제품과 고가 일본 브랜드 제품으로 양분되는 경향을 보이고 있다. 동아연필은 이번 MY 아크릴마카를 통해 합리적인 가격대와 안정적인 품질을 동시에 충족하는 제품 포지셔닝을 목표로 하고 있다.

국내는 물론 해외에서도 DIY 및 커스터마이징 문화가 확산되며 아크릴마카 수요가 꾸준히 증가하는 가운데, MY 아크릴마카가 시장에서 경쟁력을 확보할 수 있을 것으로 주목된다.





