경제
반도체 호조에…한은, 올해 성장률 2.0%로 상향 [3분 브리프]

입력2026.02.27 08:00

00분 45초 소요
 뉴스듣기

[한 눈에 읽기]
①한은, 올해 성장률 전망 1.8%→2.0% 상향
②삼성 이재용, 주식재산 40조 돌파 초읽기
③'자사주 소각 의무화' 3차 상법개정안 본회의 통과

반도체 호조에…한은, 올해 성장률 2.0%로 상향 [3분 브리프]
○미 뉴욕증시 3대지수 혼조 마감…엔비디아 5% 급락

○기술주 중심 차익실현 매물

○AI 공포에 부진했던 소프트웨어 업종 반등

■ 성장률 전망 '2.0%' 상향…전원일치 동결, 6개월 후 '동결 우세'
○연 2.50% 유지…지난해 7월 이후 6회 연속 동결
○반도체 날고 내수도 회복, 성장 전망 2.0%로 상향
○'K-점도표' 방식 금리 전망 도입, 동결 전망 우세
■ '재용이 형, 자꾸 웃음이 새어 나와' 주식재산 40조 육박…현대차 父子도 20조 돌파
○이재용 회장 38.7조 기록, 삼성전자 단일 종목 20조
○삼성가 4인 합산 86조원 상회
○정몽구 명예회장 '10조 클럽' 첫 진입
■ '육천피' 견인 3차 상법개정안 통과…'칠천피' 이끌 지배구조 이슈는?
○李 "주가누르기 방지법(상속증여세법 개정) 등 할일 산더미"
○의무공개매수제, 스튜어드십코드 등 소액주주에 힘 실을 듯
○개정 상법 시행 앞두고 후속 입법 과제도 산적
○수익률 상위 5% 투자자 보유 비중, 코스피 200·반도체 등 국내 ETF

○과거엔 미국 지수형이 큰 비중 차지

○ETF 거래는 증권사 계좌만…'레버리지·인버스' 투자x

○최근 5년새 사이버보험 원수보험료 68%↑

○'최소한 안전장치' 기업 수요 증가한 탓

○"사고 이후 피해보상 역량 끌어올려야"

국내


해외

08:30 도쿄 근원 소비자물가지수(YoY)(2월)

16:45 프랑스 소비자물가지수(MoM)(2월)

22:00 독일 소비자물가지수(MoM)(2월)

22:30 미국 생산자물가지수(MoM)(1월)

◇점심&퇴근길 날씨
○최저기온 5℃(4) ｜최고기온 : 15℃(0℃)
○강수확률 오전 20%｜오후 0%
○미세먼지 오전 보통｜오후 좋음
3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.




"5인 가족 숨만 쉬어도 월 75만원 꽂혀요"…'기본소득' 터진 장수군, 사람 몰린다[르포] "5인 가족 숨만 쉬어도 월 75만원 꽂혀요"…'기본... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

많이 본 뉴스

