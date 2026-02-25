박헌 인천공항세관장, 특송업체 현장 점검… "안보위해물품 차단 주력"

DHL코리아·허브넷로지스틱스 방문해 통관 현장 살펴

마약·총기류 차단 위한 자체 위험관리 체계 강화 당부

박헌 인천공항세관장은 24일부터 이틀간 인천 영종도에 위치한 자체시설 운영 특송업체인 DHL코리아와 허브넷로지스틱스를 방문해 통관 현장을 점검했다고 25일 밝혔다.



박헌 인천공항본부세관장이 특송업체 DHL코리아에서 자체시설 특송화물 처리 현황 및 운영실태를 점검하고 있다. 인천공항세관

이번 방문은 자체 시설에서 이뤄지는 특송화물 통관 과정을 직접 살피고 관련 업계의 애로사항을 청취하기 위해 마련됐다. 현재 인천공항 관내에는 X-ray 검색기와 자동분류기, 마약폭발물탐지기 등 시설을 갖춘 9개 특송업체가 자체 시설을 운영 중이다. 해당 시설 운영을 위해서는 자본금 5억이상, 법규준수도 양호 등의 요건을 충족해야 한다.



박 세관장은 화물 반입부터 분류, X-ray 검색, 반출에 이르는 전 과정을 살피며 현장 직원들을 격려했다. 특히 신속한 통관 서비스 제공과 더불어 마약류와 총기류 등 안보 위해 물품을 차단하기 위한 자체 위험관리 체계 구축의 중요성을 강조했다.



박 세관장은 "특송업체는 철저한 모니터링을 통해 우범 화물을 선별하는 국경 감시의 최전선 역할을 충실히 수행해야 한다"며 "앞으로도 업체들과 적극적으로 소통하며 관세행정 차원의 관심과 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



