김동연 지사 “생활 밀착형 노동정책 강화…‘노동 존중’ 현장 만들겠다”

김동연 지사, 한국노총 경기본부 방문

정기대의원대회 참석…모범조합원 표창 수여

“노동 가치 정당하게 보상받는 경기” 강조

한국 최초 ‘임금 삭감 없는 주 4.5일제’ 확산

김동연 경기도지사가 한국노동조합총연맹 경기지역본부를 찾아 노동안전지킴이, 플랫폼 노동자 산재보험료 지원, 이동노동자 쉼터 확대 등 생활 밀착적인 안전 복지 노동정책을 지속적으로 강화하겠다고 밝혔다.

김동연 경기도지사가 24일 한국노총 경기지역본부 대강당에서 열린 '한국노총 경기지역본부 정기대의원대회'에 참석해 축사를 하고 있다. 경기도 제공 AD 원본보기 아이콘

24일 한국노총 경기지역본부 대강당에서 열린 '한국노총 경기지역본부 정기대의원대회'에 참석한 김동연 지사는 축사를 통해 "노동의 가치도 정당하게 인정받고 보상받을 수 있는 경기도만의 정책을 추진하겠다"고 강조했다.

김 지사는 이어 국민주권정부가 추진 중인 주 4.5일제 도입 확대와 관련해 "경기도가 대한민국 최초로 임금삭감 없는 주 4.5일제를 시작했다"면서 "노동시간 단축이 노동자들의 삶의 질 향상은 물론 생산성 향상까지 두 마리 토끼를 잡을 수 있다는 것이 현장에서 쏙쏙 증명되고 있어 자부심과 보람을 느낀다"고 덧붙였다.

김 지사는 또 최근 소방대원들의 장기 미지급 초과수당 해결 사례를 소개한 후 "이런 일(초과수당 해결) 들도 노동 존중의 일환이라고 생각하고 있다. 이런 일들을 통해 훨씬 더 강력하고 담대하게, 모든 노동이 존중받는 현장을 경기도가 앞장서 만들겠다"고 말했다.

김 지사는 이날 노사협력 및 노동자 권익보호 등 기여한 노동자·노동단체 관계자 25명에게 경기도지사 표창을 수여했다.

이날 행사에는 류기섭 한국노총 사무총장, 김연풍 한국노총 경기본부의장, 국회의원, 도의원 등 300여 명이 참석했다.

경기도는 주 4.5일제 시범사업, 노동안전지킴이, 플랫폼 노동자 산재보험료 지원, 이동노동자 쉼터 확대 등 노동 존중 사회를 위한 다양한 정책을 추진하고 있다.

이 중 주 4.5일제 시범사업은 노동자들의 일·생활 균형과 건강한 일터 조성, 중소기업의 채용 경쟁력 강화 및 인력난 해소를 위해 지난해 시작된 사업이다. 기업이 노사 합의를 통해 ▲주 4.5일제 ▲주 35시간제 또는 36시간제 ▲격주 주4일제 ▲혼합형 중 하나를 선택해 근로시간을 단축할 수 있도록 지원하는 제도다. 올해 1월 1일 기준 도내 98개 기업과 공공기관 1곳 등 총 99개 사가 시범사업에 참여 중이다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



