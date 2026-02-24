본문 바로가기
롯데웰푸드, 올해도 희망퇴직 단행…"조직 효율화"

한예주기자

입력2026.02.24 19:16

근속 10년, 45세 이상 임직원 대상

롯데웰푸드 가 지난해에 이어 올해도 희망퇴직을 진행한다.


롯데웰푸드는 24일 "급변하는 환경에 선제적으로 대응하고 미래 경쟁력을 확보하기 위해 조직 구조 효율화에 나선다"면서 "이를 위해 일부 직원을 대상으로 희망퇴직 프로그램을 진행 중"이라고 말했다.

롯데웰푸드는 지난해 4월에도 희망퇴직을 단행한 바 있다.


롯데웰푸드 CI. 롯데웰푸드

이번 희망퇴직 대상은 45세 이상(1981년 이전 출생자), 근속 10년 이상 임직원이다. 롯데웰푸드는 희망퇴직 하는 임직원이 안정적으로 제2의 인생을 설계할 수 있도록 지원할 계획이다. 법정 퇴직금 외에도 근속 10년 이상, 15년 미만 임직원에게는 기준 급여 18개월치를 지급하며 근속 15년 이상은 기준 급여 24개월치를 지급하기로 했다. 추가로 재취업 지원금 1000만원과 대학생 학자금을 1명당 최대 1000만원까지 지원한다.


롯데웰푸드는 조직 효율화와 함께 메가 브랜드 육성, 글로벌 공략 강화 등 미래 경쟁력 강화에 박차를 가할 예정이다.

롯데웰푸드의 희망퇴직 결정은 실적 부진 속에 나왔다. 롯데웰푸드는 연결 기준 지난해 매출이 전년 대비 4.2% 증가한 4조2160억원으로 역대 최대를 기록했지만, 영업이익은 1095억원으로 전년보다 30.3% 감소했다. 지난해 4분기에는 105억원의 영업손실을 냈다. 회사는 카카오와 유제품 등 원재료와 일회성 비용 부담의 영향이 있었다고 설명했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr
