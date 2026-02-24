이동환 고양시장, 28일 'K-도시 이노베이션' 북콘서트 개최

민선 8기 4년의 행정 기록·고양의 미래 비전 담아

"밑그림 끝났다, 이제는 콘텐츠 채워 자족도시로 도약할 것"

이동환 고양시장이 오는 28일 오후 3시 일산호수공원 내 고양꽃전시관(일산동구 호수로 595)에서 저서 'K-도시 이노베이션'의 북콘서트를 개최한다.

이번 북콘서트는 이 시장이 지난 4년간 고양시정을 이끌며 현장에서 발로 뛴 기록과 함께, 글로벌 경쟁력을 갖춘 고양시의 미래 청사진을 시민들과 공유하기 위해 마련됐다.

이동환 시장은 도시계획과 도시공학 전공으로 석·박사 학위를 취득하고 경기도 정무실장, 신도시 총괄계획가 등 국내외 현장을 누빈 정통파 도시계획가다. 그는 고양시를 전국 어디에나 있는 '복제형 도시'가 아닌, 뚜렷한 정체성을 가진 'K-도시'로 정의해 왔다.

이 시장이 주창하는 'K-도시'는 고양의 위상을 서울의 주변부에서 한반도 경제의 중심축으로 옮기는 '공간적 재배치'이자, K-콘텐츠·AI·바이오 등 특화 산업을 통해 스스로 부를 만들고 통일경제의 전략적 관문으로 거듭나는 '경제적 자생력'의 완성 모델이다.

2022년 시장 취임 당시 그는 택지개발 위주로 집만 지어온 고양시의 과거를 '뼈대 없는 비만'으로 규정하고, '경제축'과 '경관축'이라는 두 개의 기둥을 재건하는 데 역량을 쏟았다.

이동환 시장은 이번 저서를 통해 지금까지 고양시의 대전환을 위한 밑그림을 그리는 시간이었다면, 이제는 그 안에 내실 있는 콘텐츠를 채워 넣어야 할 때라며 "고양시가 베드타운을 벗어나 진정한 의미의 '자족도시'로 발돋움할 수 있도록 모든 역량을 집중하겠다"는 강력한 의지를 밝힐 예정이다.

또한 그는 "고양시의 변화와 혁신에 관심을 가져주신 많은 분과 함께 희망찬 미래를 이야기하고 싶다"며 "고양시의 새로운 도약에 많은 관심과 애정을 부탁드린다"고 전했다.





