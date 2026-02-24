SKT, MWC서 스타트업과 글로벌 나선다…투자유치·판로개척까지

부대행사 '4YFN'서 스타트업 단독 전시관 운영

현지서 스타트업 투자유치 설명회…유럽 VC 초청

은 모바일월드콩그레스(MWC) 2026의 부대행사인 '4YFN(4 Years from Now)'에서 스타트업을 위한 단독 전시관을 운영하고 글로벌 투자 유치와 판로 개척까지 지원한다고 24일 밝혔다.

4YFN은 향후 4년 뒤 MWC 본 전시에 참가할 잠재력을 가진 유망 스타트업을 발굴해 지원하는 박람회다. 올해 4YFN은 MWC26이 열리는 피라 그란비아 8.1홀에서 다음 달 2일(현지시간)부터 5일까지 나흘간 진행된다.

식스티헤르츠 임직원들이 SKT 스타트업 전시관의 슬로건을 들고 포즈를 취하고 있다. SK텔레콤 제공

SKT는 이번 4YFN에서 스타트업을 위한 단독 전시관을 마련하고 인공지능(AI)과 환경·사회·지배구조(ESG) 분야의 유망 스타트업 15개사와 함께 협업 사례와 혁신 기술을 소개한다. 전시에 참여하는 스타트업은 메사쿠어컴퍼니, 베링랩, 브로즈, 스트레스솔루션, 식스티헤르츠, 에너자이, 에이리스, 에이아이브, 유쾌한프로젝트, 인베랩, 칠로엔, 콕스웨이브, 코넥시, 큐빅, 포네이처스 등이다.

SKT가 4YFN에서 전시관을 운영하는 건 올해로 6회째다. 2019년 4YFN에서 스타트업 단독 전시관을 처음 운영한 이후 코로나19 팬데믹(대유행)으로 불참한 2020년과 2021년을 제외하고 매년 참여해오고 있다.

이번 전시관은 'SKTCH(스케치) 투데이, 체인지 투모로우'를 주제로 스타트업과 함께 '내일의 변화'를 만들어가겠다는 상생 비전을 담는다.

이번 전시에서는 보안·공간·콘텐츠 등 다양한 영역에서 실제 산업과 일상에 적용되고 있는 AI 기술들이 소개된다. 환경과 사회 문제를 기술로 풀어내는 ESG 분야 스타트업들도 이번 전시에 함께한다.

전시 이후에도 스타트업의 성장이 이어질 수 있도록 글로벌 투자 유치와 판로 개척까지 지원한다. SKT는 다음 달 4일(현지시간) 바르셀로나에서 유럽 주요 벤처캐피탈(VC) 관계자를 초청해 스타트업 투자 유치 설명회를 개최한다. 이번 설명회에는 메사쿠어컴퍼니, 스트레스솔루션, 식스티헤르츠, 에이리스, 에이아이브, 유쾌한프로젝트, 큐빅 등 7개 스타트업이 참여해 글로벌 투자자들을 대상으로 기술력과 사업성을 소개할 예정이다.

엄종환 SKT ESG추진실장은 "이번 MWC26 4YFN을 통해 혁신 스타트업의 기술력과 협업 성과를 전 세계에 알리기 위해 단독 전시관을 마련했다"면서 "SKT는 앞으로도 국내 유망 스타트업의 든든한 동반자로서 실질적 협력을 지속해 나가겠다"고 밝혔다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr



