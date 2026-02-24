"특별한 화이트데이 체험"…설화수와 함께 오감여행

설화수, 카카오톡 기프트X 시즌5 출시

내달 22일까지 카카오톡 선물하기 선착순 판매

아모레퍼시픽의 글로벌 럭셔리 뷰티 브랜드 설화수가 화이트데이를 맞아 '카카오톡 기프트X 시즌5'를 진행한다. 이번에는 '북촌 설화수의 집'에서만 체험 가능한 프로그램으로 구성해 특별함을 더했다.

카카오톡 기프트X는 상품을 넘어서 브랜드가 설계한 오프라인 경험을 선물하는 서비스다. 설화수는 한국적 헤리티지와 인삼 스토리를 기반으로 한 브랜드 철학을 전달하기 위해 이번 프로그램을 기획했다.

체험 프로그램은 약 80분간 운영된다. 우선 공간 투어와 전시 도슨트 프로그램을 통해 브랜드의 헤리티지와 미감을 소개한다. 이에 더해 인삼차와 함께하는 입욕제 클래스, 다과 및 F&B 체험, 포토 촬영, 기프트 증정 등 다양한 콘텐츠를 통해 설화수의 모든 것을 오감으로 체험하도록 했다.

특히 이번 시즌5에는 어지혜 작가와의 콜라보레이션 제품을 선물 받은 고객에 한해 참여할 수 있도록 했다. 어지혜 작가는 감정과 에너지를 추상적 형태로 표현하는 작업을 이어온 아티스트로, 이번 협업을 통해 작품의 색채와 감성을 체험 프로그램 전반에 반영했다.

설화수 카카오톡 기프트X 시즌5 상품은 다음달 22일까지 카카오톡 선물하기를 통해 선착순으로 판매한다. 오프라인 프로그램은 다음달 3일부터 3월29일까지 하루 3회차(11시·13시·15시)로 진행된다. 체험 장소인 북촌 설화수의 집은 매주 월요일을 제외한 화요일부터 일요일까지 운영된다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



