"밥도둑이 따로 없네"…CU, 간편식 리뉴얼 나섰다

마스터 PB 브랜드 PBICK 간편식 확장

가성비 '득템' 시리즈…밥도둑 강화



BGF리테일이 운영하는 편의점 CU가 간편식 카테고리의 경쟁력 강화를 위해 리뉴얼에 나섰다. 'PBICK 더 키친'과 '득템'시리즈를 통해 품질을 끌어올리고 가성비를 강화한 것이 특징이다.

CU는 24일부터 간편식 전반을 재정비하는 '리부트' 전략을 본격화한다고 밝혔다.

최근 외식 물가 상승이 이어지며 합리적인 한 끼를 찾는 수요가 빠르게 늘고 있다. 한국소비자원에 따르면 지난해 12월 서울 지역 외식비는 전년 대비 최대 6.4% 상승했다. 이 같은 흐름 속에서 CU의 간편식 매출은 전년 대비 2023년 26.1%, 2024년 32.4%, 2025년 17.1% 증가하며 매년 두 자릿수 성장세를 이어가고 있다.

이번 리뉴얼의 핵심은 CU의 마스터 PB 브랜드 'PBICK'을 간편식까지 확장한 'PBICK 더 키친'이다. '제대로 만든 한 끼'를 구현해 본질적인 경쟁력을 강화하겠다는 취지다.

리뉴얼은 'PBICK 더 키친'과 가성비 중심의 '득템' 두 축으로 운영된다. PBICK 더 키친은 콘셉트에 따라 '밥반찬반', '밥도둑', '덮밥' 등으로 세분화해 총 29종을 순차적으로 출시할 예정이다.

'PBICK 더 키친 밥반찬반'은 밥과 반찬을 분리한 2단 도시락 구조로 반찬 비중을 늘렸다. 주먹밥과 김밥 역시 밥보다 속 재료를 강조해 차별화를 꾀했다. '밥도둑' 라인은 들깨묵은지, 청양 멸치 다짐, 반숙 계란장, 명란 마요 등 입맛을 돋우는 킥(kick) 재료를 메인 토핑으로 활용한 상품군으로, 청양 간장 불백 도시락, 반숙 계란장 빅 삼각김밥 등을 선보인다. '덮밥' 라인은 인기 반찬 하나에 집중한 구성으로 매콤 닭강정, 함박스테이크, 치킨 가라아게, 닭가슴살 구이 등을 메인으로 올린 덮밥 도시락이다.

CU는 4월 중 반찬 구성을 고급화한 'PBICK 더 키친 프리미엄' 라인도 추가로 선보일 계획이다.

가성비 '득템' 시리즈는 햄과 청양고추를 다져 넣은 '햄 청양 덮밥 득템(3300원)', 햄, 맛살, 유부조림, 계란 등 알찬 기본 구성으로 준비한 '오리지널 김밥 득템 (2200원)', '매콤 간장 어묵 삼각김밥(1100원)' 등 3000원 내외의 상품으로 구성했다.

임형근 BGF리테일 상품본부장은 "편의점 간편식에 대한 기대 수준이 높아진 만큼 품질과 가성비를 동시에 강화하는 방향으로 전면 리뉴얼을 단행했다"며 "앞으로도 CU는 차별화된 PB 경쟁력을 기반으로 편의점 간편식 시장의 기준을 지속적으로 높여나갈 것"이라고 말했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr



