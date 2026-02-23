코스맥스, 伊에 유럽 첫 생산기지 구축…'케미노바' 인수

K-뷰티 기술력에 유럽산 클린·비건 생산 전문성 융합

아시아·북미·유럽서 전 세계 6개국 생산기지 운영

양사 R&D 및 마케팅 시너지 극대화…글로벌 고객사 확대 박차

세계 1위 화장품 ODM(연구·개발·생산) 기업 코스맥스가 화장품의 본고장인 유럽 공략 확대를 위한 전초기지로 이탈리아를 택했다. 코스맥스는 이탈리아 현지 ODM 기업 인수를 통해 유럽에 생산 기지를 확보하고, 글로벌 시장 지배력을 한층 강화다는 계획이다.

코스맥스는 이탈리아 화장품 ODM 기업 '케미노바(Keminova)'의 지분 51%를 인수하는 주식매매계약(SPA)을 체결했다고 23일 밝혔다.

1985년 설립된 케미노바는 40년간 축적된 노하우와 탄탄한 기술력을 보유하고 있다. 케미노바는 밀라노에서 약 100km 떨어진 브레시아에 위치하고 있다. 특히, 글로벌 화장품 기업들이 밀집한 유럽 화장품 산업의 심장부인 '뷰티 밸리' 내에 자리 잡고 있어 화장품 밸류체인 활용과 우수한 인력 확보도 수월하다.

케미노바는 지난해 매출은 약 180억원이며 생산 가능 수량은 연간 약 2000만개에 달해 코스맥스의 유럽 시장 확장을 위한 핵심 자산이 될 전망이다.

코스맥스는 이번 인수를 통해 양사의 강점을 결합해 강력한 시너지를 창출한다는 전략이다. 코스맥스는 압도적인 'K-뷰티' 기술력과 영업 노하우를 케미노바에 이식하고, 케미노바는 유럽 현지의 제조 노하우와 네트워크를 제공함으로써 유럽 시장에서 보다 높은 경쟁력을 보유하게 됐다.

구체적으로 코스맥스는 한국, 중국, 미국 등에 집중되어 있던 생산 거점을 유럽까지 확장하고 K뷰티 글로벌 수요에 기민하게 대응할 수 있게 됐다. 그리고 케미노바의 유럽 현지 고객사를 포함한 유럽 현지 기업들에게 코스맥스의 혁신적인 제형과 기술력을 제안해 신규 매출을 창출할 계획이다.

기술면에서도 다양한 교류가 예상된다. 케미노바는 미생물 연구소 신설을 포함해 지난 2023년부터 자체 연구·혁신 역량을 강화하고 있다. 글로벌 연구원 1100명에 달하는 코스맥스의 연구 네트워크와 협력해 유럽 현지 트렌드에 맞는 혁신 제품 개발에도 박차를 가할 계획이다.

케미노바는 더마 코스메틱, 헤어 케어, 의료기기 분야에서 특화된 경쟁력을 보유하고 있다. 이에 이탈리아 내 유력 더마·스킨케어 브랜드 및 제약사 기반의 브랜드들을 주요 고객사로 확보하고 있다. 코스맥스는 이들 기존 고객사와 협력을 공고히 하는 한편, 케미노바가 보유하고 있는 기술력을 한국 고객사에 소개해 K뷰티의 기술적 도약에 기여할 예정이다.

특히 케미노바는 품질경영시스템(ISO 9001), 화장품 GMP(ISO 22716)는 물론 유기농 화장품 인증(COSMOS) 도 갖추고 있어 까다로운 유럽 소비자의 눈높이를 충족하기에 제격이다. 현재 케미노바 공장 내 여유 공간도 있어 코스맥스는 향후 설비 확대를 통해 유럽 고객사 주문에 적극 대응할 예정이다.

이병주 코스맥스비티아이 대표이사(부회장)는 "케미노바 인수는 단순히 물리적인 거점을 확보하는 것을 넘어, 유럽 시장의 유서 깊은 화장품 제조 노하우와 글로벌 최대 ODM 기업의 혁신성이 만나는 전략적 결합"이라며 "양사의 역량을 통합해 유럽 시장 내 입지를 단기간에 끌어올리고, 글로벌 No.1 화장품 ODM 기업으로서 위상을 더욱 공고히 하겠다"고 밝혔다.

한편, 코스맥스는 오는 3월 중으로 이탈리아 정부 승인 등 선행 조건을 이행해 거래를 최종 마무리할 예정이다.





