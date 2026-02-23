우리은행, 삼성카드와 개인신용카드 5종 출시 우리은행은 삼성카드와 제휴한 개인신용카드 5종을 출시했다고 23일 밝혔다. 소비 성향에 따라 기본 할인형부터 쇼핑·의료·여행·주유 혜택까지 선택할 수 있도록 카드 라인업을 강화했다.

이번에 출시한 카드는 ▲기본 할인형 ▲쇼핑 ▲의료 ▲여행 ▲주유 등 5개 유형으로 구성됐다. 고객이 자신의 소비 패턴에 맞춰 카드 혜택을 고를 수 있도록 설계한 것이 특징이다.

기본 할인형인 ‘우리은행 SAVE 삼성카드’는 전월 이용금액 조건 없이 국내외 전 가맹점에서 0.7% 할인을 제공한다. 쿠팡와우·네이버플러스 멤버십 50% 할인과 영화 3000원 할인 혜택도 포함했다.

포인트 적립형 ‘WAVE’는 국내외 가맹점에서 0.5~1% 포인트 적립에 더해 온라인쇼핑몰·홈쇼핑·의료 결제 시 추가 0.5~1% 적립 혜택을 제공한다. 커피전문점 20% 할인과 영화 5000원 할인도 담았다.

‘LIVE’는 의료·보험 등 생활 필수 지출에 초점을 맞췄다. 의료·헬스 20% 할인과 보험·통신 등 고정 지출 항목 10% 할인 혜택이 적용된다.

여행·여가 중심 카드인 ‘WIDE’는 국내외 가맹점 최대 2% 포인트 적립과 디지털콘텐츠·멤버십 50% 할인 혜택을 제공한다. 운전자 특화 카드 ‘DRIVE’는 주유 시 리터당 60~150원 할인과 함께 편의점·커피전문점 10% 할인, 해외 가맹점 1.5% 할인 혜택을 담았다.

신청은 23일부터 우리WON뱅킹 앱과 전국 우리은행 영업점에서 가능하다. 앱 신청 경로는 ‘우리WON뱅킹 → 전체 메뉴 → 상품 → 삼성카드’다. 카드별 연회비, 전월 이용실적, 혜택 대상 업종 및 제공 횟수 등 상세 조건은 우리은행 앱과 삼성카드 홈페이지·앱에서 확인할 수 있다. 우리은행 관계자는 “삼성카드와의 제휴를 통해 고객이 일상에서 체감할 수 있는 혜택을 담은 카드 5종을 출시했다”며 “앞으로도 고객 중심의 상품과 서비스를 지속 확대하겠다”고 말했다.





이은주 기자 golden@asiae.co.kr



