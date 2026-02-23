청사 지하 테마파크로 꾸민 동작구…연휴에 '북적' 매출은 '껑충'

'동작스타파크' 설 연휴 나흘간 운영

1만8000명 찾고, 상가 매출 3000만원

서울 동작구(구청장 박일하)가 지난 설 명절을 맞아 구청 지하 1층을 실내 테마파크 '동작스타파크'로 꾸며 운영한 결과, 나흘간 총 1만8204명이 방문하며 큰 호응을 얻었다고 23일 밝혔다.

설 연휴인 지난 15일 주민들이 동작스타파크 스타스테이지에서 열린 풍선 공연을 즐기고 있다. 동작구 제공. AD 원본보기 아이콘

구는 설 당일을 제외한 연휴 4일간 청사 지하 1층을 스타스테이지·스타플레이존·스타푸드존·스타상생존으로 나눠 운영했다. 방문객들은 윷놀이·제기차기 등 전통놀이와 떡메치기·달고나 만들기 등 체험 프로그램에 참여했고, 버블쇼와 마술쇼 등 문화공연도 즐겼다. 사전 예약으로 진행한 '두바이쫀득쿠키만들기' 오픈 클래스에도 300명이 참여했다.

방문객 수는 일평균 4551명으로, 지난해 추석 연휴 당시 일평균 2508명·총 1만5052명을 크게 웃돌았다. 스타푸드존에는 푸른청과·방배중앙떡집 등 관내 소상공인 8개 업체가 참가해 과일·떡·부침개 등 명절 음식을 판매했으며, 매출은 2956만원으로 지난해(1039만원)보다 3배 가까이 늘었다.

동작구는 개장 전 배상책임보험에 가입하고 안전요원을 배치해 연휴 내내 사고 없이 프로그램을 운영했다. 스타파크 스타플레이존은 설 연휴 이후에도 계속 운영되며, 구는 모래놀이터 정기 소독과 아트리움홀 프로그램 개발 등 추가 활성화 방안도 검토할 계획이다.

박일하 동작구청장은 "앞으로도 주민들이 구청을 보다 친근한 공간으로 느끼고 자연스럽게 찾을 수 있도록 다양한 프로그램을 마련하겠다"고 말했다.

주민들이 동작스타파크 스타스테이지에서 열린 마술쇼 공연을 즐기고 있다. 동작구 제공. 원본보기 아이콘





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



