서초구, 공공체육시설에 'AI 스포츠카메라' 확대

테니스 개인 분석 등

서울 서초구(구청장 전성수)가 서울시 최초로 공공체육시설에 인공지능(AI) 스포츠카메라 서비스를 도입한 데 이어 올해 서비스를 확대한다고 20일 밝혔다.

AI 스포츠카메라 송출 영상(안). 서초구 제공. AD 원본보기 아이콘

현재 매헌시민의숲 테니스장, 양재근린공원 축구장 등 2개소에 4대가 설치돼 운영 중이며, 구는 오는 24일까지 반포종합운동장 테니스장, 내곡체육시설 테니스장 등 2개소에 7대를 추가로 설치할 계획이다.

AI 스포츠카메라는 시설 상부에 고정 설치해 훈련이나 연습 경기를 자동으로 촬영한다. 촬영 영상은 전용 앱을 통해 실시간 시청과 다시보기가 가능하다. 종목별 특화 분석 기능도 제공된다.

축구는 경기 종료 후 하이라이트 영상이 자동 생성되고, 테니스는 볼스피드·낙구지점·스윙 기법·코트 내 타점 등 개인 맞춤형 분석 서비스를 제공해 경기력 향상에 도움을 준다.

이용 방법은 간단하다. 시설 내 QR코드를 스캔해 촬영을 시작하고 종료할 수 있으며, 최대 2시간까지 촬영이 가능하다. 촬영 시 초상권·저작권 동의 후 본인·동호회·전체 등 공개 범위를 직접 설정할 수 있다.

전성수 서초구청장은 "AI 특구 서초답게 스마트 기술을 활용한 생활체육 서비스를 지속적으로 발굴해 주민들이 일상 속에서 체감할 수 있는 스마트한 생활체육 환경을 만들어가겠다"고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>