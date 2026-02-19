본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

공연·전시

"전통의 맥 잇는 265점"…한국전통공예건축학교 졸업작품전

이종길기자

입력2026.02.19 09:47

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

내달 6일까지 국가무형유산전수교육관서 전시

"전통의 맥 잇는 265점"…한국전통공예건축학교 졸업작품전
AD
원본보기 아이콘

국가유산진흥원은 오는 24일부터 다음 달 6일까지 서울 강남구 국가무형유산전수교육관에서 '2025년 한국전통공예건축학교 졸업작품전'을 연다.


지난 1년간 수료생들이 갈고닦은 기량을 공개하는 자리다. 전통공예의 현재와 가능성을 담은 작품 265점을 전시한다.

올해로 31주년을 맞은 이 학교는 국가무형유산 보유자와 전승자가 직접 교육에 참여한다. 지난해에만 수료생 728명을 배출하며 전통 기술 전수와 인력 양성의 중추 역할을 해냈다.


전시장은 2층 '결'과 3층 '올'로 나뉜다. 전자는 칠·금속·목·채화 공예를, 후자는 매듭·침선·자수 등 직물 공예를 선보인다. 역대 도록을 모은 아카이브 공간으로 30여 년간 이어진 교육의 발자취도 보여준다.


관람 시간은 오전 10시부터 오후 7시까지이고, 관람료는 무료다.

한편 한국전통공예건축학교는 다음 달 9일까지 2026년도 정규강좌 수강생을 모집한다. 이치헌 전승지원실장은 "K문화 확산에 발맞춰 교육 프로그램을 고도화하고 전승 기반을 강화하겠다"고 밝혔다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

집 오자마자 아빠 휴대폰부터 손댄다…2030의 '구독 취소' 행렬 집 오자마자 아빠 휴대폰부터 손댄다…2030의 '구... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'1박 170만원' 초호화 호텔도 헐값에 예약 가능?…결제시스템 해킹한 스페인 남성

"옷차림 너무 민망" 출입 제지 당한 여성들, 패륜 발언까지…푸껫 사원 논란

순직 소방관 사주가 예능 소재?…'운명전쟁49' 측 "유족 동의 받았다"

금메달 레이스만큼 뜨거운 '환호'…경기 난입한 깜짝 주자의 정체

"나 빼고 전부 연봉 4000만원 넘는다고?"…평균의 함정

경찰, '모텔 연쇄 사망' 20대 여성에 살인 혐의 적용

설 연휴 유튜브 먹통 이유는 '이것' 때문…과기부, 구글 의무 들여다본다

새로운 이슈 보기