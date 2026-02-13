SK멀티유틸리티, 300㎿ LNG·LPG 열병합 발전소 운영 본격화

40개월 공사 기간 거쳐 안정화 마무리



SK멀티유틸리티(SKMU)는 울산 남구의 300메가와트(㎿)급 액화천연가스(LNG)·액화석유가스(LPG) 열병합 발전소가 효율 검증 절차를 마무리하고 안정 운영 단계에 돌입했다고 13일 밝혔다.

SK멀티유틸리티 열병합 발전소 전경. SK멀티유틸리티 AD 원본보기 아이콘

2022년 7월 착공 이후 40개월의 공사 기간을 거쳐 지난해 말부터 진행한 시운전과 안정화를 마무리했다.

열병합발전소는 하나의 연료로 전기와 스팀을 동시에 생산해 에너지 효율을 극대화하는 설비다. SK멀티유틸리티가 운영을 시작한 이번 발전소는 약 3만9000㎡ 규모 부지에 조성됐으며 가스터빈 1기, 스팀터빈 1기, 배열회수보일러 1기 등 설비를 갖췄다.

발전소는 연간 전력 241만2000메가와트시(MWh), 스팀 182만t을 공급할 수 있다. 전력은 4인 가구 기준 약 67만 세대가 1년 동안 사용할 수 있는 규모이며 스팀은 울산 미포국가산업단지 석유화학 공정을 안정적으로 지원할 수 있는 수준이다.

설비를 통해 생산되는 전력과 증기는 SK케미칼, 도레이첨단소재, 코리아에너지터미널(KET) 등 기존 고객사와 울산 미포국가산업단지 내 기업에 공급될 전망이다.

SKMU는 산업단지 내 안정적 전력·스팀 공급을 통해 울산 지역 기업의 생산 안정성 제고와 비용 효율 개선에 기여해 나간다는 방침이다.

김남규 SKMU 대표는 "각 산업의 경기 침체와 불확실성이 높아지는 상황에서 전기 등 동력 비용 절감은 제조 효율성과 원가 경쟁력을 높이는 중요한 요소가 될 수 있다"며 "이중 연료 체계라는 설비 특성을 적극 활용하고 전략적 연료 운영과 발전 효율 고도화를 지속해 산단 내 지속가능한 에너지 생태계를 조성해 나갈 것"이라고 말했다.





이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr



