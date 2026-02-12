본문 바로가기
공항철도, 설날 연휴 상·하행 막차 운행 구간 연장

박혜숙기자

입력2026.02.12 14:54

공항철도는 설 연휴를 맞아 심야 시간대 인천공항 이용객과 귀경객의 이동 편의를 위해 오는 17~18일 상·하행 막차 운행 구간을 연장한다.


이에 따라 인천공항2터미널(T2)역에서 오후 11시 50분에 출발해 디지털미디어시티(DMC)역까지만 운행하던 상행 막차는 서울역까지 연장 운행된다. 서울역 도착 시각은 다음 날 오전 0시 57분이다.

서울역에서 자정에 출발해 검암역까지 운행하던 하행 막차도 인천공항2터미널(T2)역까지 연장 운행되며, 종착역 도착 시각은 오전 1시 7분이다.


공항철도 관계자는 "올해 설 연휴에는 귀경객뿐만 아니라 해외여행을 위한 공항 이용객도 많이 늘어날 것으로 보인다"며 "늦은 시간에도 고객들이 불편 없이 이동할 수 있도록 막차 운행 구간을 연장하게 됐다"고 밝혔다.


설날 연휴기간 공항철도 연장운행 안내문. 공항철도 제공

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

