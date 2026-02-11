[포토] 인사말하는 안데르손 주한스웨덴대사

칼-울르프 안데르손 주한스웨덴대사가 11일 서울 용산구 그랜드 하얏트 서울에서 열린 '2026 폴스타 미디어 데이 (Polestar Media Day)'에 참석해 인사말 하고 있다.







