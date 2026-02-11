본문 바로가기
화성시 역사박물관, 설 연휴 '붉은 말과 함께 하는 새해맞이' 운영

정두환기자

2026.02.11

경기도 화성시 역사박물관은 설 연휴 기간인 오는 15일부터 18일까지 문화 프로그램인 '붉은 말과 함께하는 새해맞이'를 운영한다.

이 기간 박물관에서는 ▲구청 출범 기념 이벤트 '우리동네, 더 가까워졌어요' ▲체험 프로그램 '붉은 말! 행운과 함께 달려와 줘' ▲공예 프로그램 '붉은 말! 액운을 막아줘' 등 말(馬)을 주제로 한 다양한 프로그램이 마련된다.


'우리동네, 더 가까워졌어요'는 구청 체제 출범을 기념해 전시를 관람하며 4개 구청 관련 퀴즈를 푸는 이벤트다. 정답을 맞힌 참가자에게는 일일 선착순 50가족에게 기념품을 제공한다.

'붉은 말! 행운과 함께 달려와 줘'는 말 모양 유물을 전시실에서 찾고, 해당 유물 이미지를 활용한 키링을 직접 만드는 체험이다. 16일 하루 동안 선착순 100명까지 참여할 수 있다.


'붉은 말! 액운을 막아줘'는 말 모양 유물을 살펴본 뒤 붉은 말 형상의 액막이 도어벨을 제작하는 글라스아트 체험이다. 18일 두차례 운영한다. 희망자는 '화성특례시 통합예약시스템'을 통해 신청하면 된다. 프로그램에 대한 자세한 사항은 화성시 역사박물관 누리집 및 사회관계망서비스(SNS)를 통해 확인할 수 있다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
