[르포]AI 보안 시대, 45년간의 관제 데이터가 열어젖혀

에스원 보안관제센터 가보니

관제 데이터·노하우 집약 AI 보안 솔루션

설 연휴에도 꺼지지 않는 관제센터

'삐삐-' 갑자기 경광등이 울린다. 모니터에 뜨는 화면은 서울 강서구의 한 무인매장 모습이다. 취객이 비틀거리면서 매장을 떠나지 않고 있자 인공지능(AI) CCTV가 이상 행동으로 감지한 것이다. 영상을 확인한 관제사는 바로 출동 지시를 내린다. AI가 찾아내고 관제사가 판단해 명령을 내리기까지 걸린 시간은 단 몇 초. 이 짧은 시간에 압축된 것은 관제 기술과 노하우다. 이는 우리가 누리는 일상의 안전과 직결돼 있다. '안전한' 대한민국의 이면에는 이렇게 쉬지 않고 돌아가는 보안관제센터가 있었다. 설 연휴를 앞둔 10일 그 현장을 찾았다.

경기도 수원시 인계동의 에스원 건물 7층에 위치한 보안관제센터, 전면의 대형 모니터에는 지도와 함께 대원들의 출동 상황이 실시간으로 뜨고 있었다. 설 연휴에는 빈집과 빈 매장, 빈 공장 등이 대폭 늘 것으로 예상돼 이곳은 그 어느 때보다 분주하게 움직인다.

45년 관제 기술과 노하우 축적

에스원은 이곳 수원과 대구에서 관제센터를 운영하고 있다. 자체 관제 프로그램 개발로 전국을 하나의 네트워크로 통합 관제할 수 있지만 이중 백업 시스템을 위해서다. 관제센터에서 일하는 관제사는 140여 명, 24시간 3교대로 전국을 지킨다. 관제센터에는 월평균 250만여 건의 관제 신호가 쏟아진다. 이 중 약 78%는 관제 시스템 스스로 판단해 자동 처리한다. 시스템이 일차적으로 신호를 선별함으로써, 숙련된 관제사는 실제 위급 상황에 역량을 집중하고 최종 판단을 수행하며 업무효율을 높이고 있었다. 김정일 에스원 보안관제센터 상황팀장은 "편의점 같은 곳에서 소리나 행동 등으로 이상 신호가 감지되면 관제사가 영상을 확인해 조치를 취하게 된다"고 설명했다.

이를 가능하게 한 것이 관제센터에 45년간 축적된 수십억 건의 데이터와 이를 판단 기준으로 정제해온 관제사들의 노하우다. 에스원은 1981년 관제센터를 설립했다. 보안이라면 자물쇠를 먼저 떠올리는 시절 문과 창문에 센서를 설치하고, 침입이 발생하면 즉시 관제센터로 신호가 전송돼 보안요원이 출동하는 무인보안 시스템을 선보였다. 명동 귀금속점을 1호 고객으로 시작한 무인보안은 금융권과 기업, 주거 공간으로 빠르게 확산되며 숙직과 야간 순찰을 역사 속으로 밀어냈다. 이후에도 관제센터는 우리 일상을 바꿔 왔다. 1990년대 현금 자동화 코너가 보급될 수 있었던 것도 보안관제센터가 있어 가능했다. 마침 관제센터 모니터에서는 ATM 전용 무인보안 시스템을 점검하는 영상이 나왔다. 김 팀장은 "현금이 보관된 곳인 만큼 출동요원이 보낸 영상을 관제센터에서도 모니터링하고 있다"고 말했다.

관제 데이터와 노하우, AI 보안솔루션으로 발전

에스원의 AI 보안 솔루션도 수억 건의 관제 신호, 출동 기록, 신호 패턴 등 관제센터에 쌓인 데이터와 노하우 위에서 태어났다. 에스원은 수십억 건의 관제 이력과 데이터를 학습한 AI를 관제 시스템에 적용해, AI 관제 체계를 구축하고 이를 지속해서 고도화하고 있다.

AI 관제 체계는 시스템이 신호를 자동 선별하고 숙련된 관제사가 최종 판단을 수행하는 협업 구조다. 이날 관제센터에서 전국의 상황을 지켜볼 수 있었던 것도 AI 관제 체계가 정확도와 대응 속도를 동시에 끌어올려서다. 대표적인 솔루션이 SVMS(지능형 영상 감시 시스템)이다. 서정배 에스원 상품기획그룹장은 "SVMS는 관제센터의 전문성이 솔루션 자체에서 구현되는 관제 프로그램"이라며 "숙련된 관제사들이 화면을 주시하며 위험 징후를 걸러내듯, SVMS에는 관제사의 판별 능력이 알고리즘화돼 내장돼 있다"고 했다. 학교에서는 폭력과 침입을, 산업 현장에서는 안전모 미착용이나 연기·불꽃을 쉬지 않고 감시하며 이상이 감지되면 즉시 알림을 띄운다는 설명이다.

SVMS가 화면을 감시하는 관제 프로그램이라면 AI 에이전트는 상황을 분석하고 대응 방안을 제시하는 관제사와 같다. 이날 관제센터에서 '1층 출입문 앞 이상 상황 보여줘'라고 명령하자 AI 에이전트는 해당 영상을 찾아 분석 결과를 제시했다. 화재 징후가 포착되면 '119에 신고하세요'라는 행동 지침까지 안내한다. 최종 판단과 실행은 사람의 몫이지만, AI가 그 판단에 필요한 정보를 실시간으로 갖춰주는 셈이다.

에스원 관계자는 "1981년 첫 관제 신호가 울렸고 2026년 AI가 위험을 예측하는 시대가 열렸다"며 "45년간 관제 기술이 진화할 때마다 우리의 안전 인프라도 단단해졌다"고 강조했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr



