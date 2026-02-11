울주군, 설 연휴 응급의료체계 가동…의료공백 최소화

보건소 상황실 운영, 진료 병·의원 안내

울산 울주군은 설 연휴 기간인 지난 14일부터 18일까지 지역 의료공백을 최소화하기 위해 응급의료체계를 구축해 운영했다고 11일 전했다.

울주군은 연휴 기간 보건소에 응급진료상황실을 설치·운영하고, 지역 응급의료기관과 연계해 '문 여는 병·의원·약국' 정보를 실시간으로 제공했다.

지역응급의료기관인 서울산보람병원은 연휴 기간 24시간 응급의료진료를 실시하고, 달빛어린이병원인 햇살아동병원은 설 당일을 제외하고 오전 9시부터 오후 6시까지 소아와 성인을 대상으로 진료를 진행한다.

설 당일에는 아이좋은 소아청소년과의원, 온양센텀 소아청소년과의원, 울산시립노인병원 등이 문을 열고 진료에 나선다.

연휴 기간 응급진료 운영 현황은 119종합상황실과 129보건복지콜센터, 120해울이콜센터, 울주군보건소 및 울주군청 홈페이지를 통해 기관명, 전화번호, 주소, 일자별·시간대별로 안내됐다. 또한 스마트폰 앱 '응급의료정보 제공'을 통해서도 확인할 수 있도록 했다. 다만 의료기관 방문 전에는 전화로 운영 여부를 확인하도록 안내했다.

울주군보건소 관계자는 "설 연휴기간 동안 응급진료상황실을 운영하며 지역 내 응급의료체계를 유지했다"며 "문 여는 의료기관과 약국을 지정·운영해 군민 불편을 최소화했다"고 말했다.

울주군 설 연휴기간 응급의료체계 안내문. AD 원본보기 아이콘





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>