하나카드, 설 맞이 해외여행 이벤트 '붉은말의 질주' 실시

하나카드가 설 연휴를 맞아 해외여행을 준비하는 고객을 위해 '붉은 말의 질주, 해외에서 쓰는 만큼 붉은 말이 달린단 말이야' 이벤트를 시행한다고 11일 밝혔다.

설 연휴 기간 해외여행 수요 증가에 맞춰 하나카드 전체 신용·체크카드 손님 대상으로 대규모 해외 이용 혜택을 제공하기 위해 기획된 이번 이벤트는 하나페이·하나머니앱에서 응모후 해외에서 1원 결제할 때마다 붉은 말이 1km씩 달리며, 이벤트 기간 중 누적으로 달린 거리만큼 복주머니가 터진다.

▲50만km 이상 달리면 1만 ▲100만km 이상은 3만 ▲200만km 이상은 6만 ▲300만km 이상은 10만 하나머니 복주머니를 제공한다. 즉 300만원 이상 해외 결제하면 10만 하나머니를 받을 수 있는 것이다.

트래블로그 또는 트래블GO 손님을 위해 바로 체감할 수 있는 국가별 추가 혜택도 제공한다. 일본, 중국, 베트남 등 인기 여행지를 중심으로 자주 방문하는 가맹점을 선정해 실속 있는 혜택을 준비했다.

국가별 혜택은 ▲일본 세븐일레븐·로손·패밀리마트 각 5000하나머니 ▲일본 현지 어디서든 최대 4000엔 캐시백 ▲중국 알리페이 1만 하나머니 ▲중국 헤이티 10위안 즉시할인 ▲중국 하이디라오 50위안 즉시할인 ▲베트남 롯데마트 1만 하나머니 ▲그랩 최대 13만원 선착순 할인쿠폰 ▲유럽 명품 쇼핑센터 최대 5만 하나머니로 현지 생활 밀착형 가맹점을 중심으로 구성했다.

전 세계 혜택 또한 마련돼 있다. ▲해외 면세점 어디서나 결제하면 1만 하나머니 ▲해외 ATM 어디서나 인출하면 5000하나머니도 받을 수 있다. ▲해외 어디서든 결제할 때마다 CU 모바일상품권이 최대 9000원 쌓이는 이벤트도 참여 가능하다. ▲가족 또는 친구와 그룹 결성하여 함께 해외 결제하면 최대 100만원 상금까지 받을 수 있다.

성영수 하나카드 사장은 "설 연휴를 맞아 해외여행을 계획하신 손님들께 실질적으로 도움이 되는 혜택을 제공하고자 이번 이벤트를 준비했다"며 "하나카드 손님이라면 누구나 혜택을 받을 수 있고 혜택은 전부 중복 가능하니 설 연휴 해외여행하시는 만큼 풍성한 혜택까지 누리시길 바란다"고 말했다.





