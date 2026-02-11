본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

특징주

CJ대한통운, 새벽 배송 규제 완화·호실적에 9%↑[특징주]

오규민기자

입력2026.02.11 09:32

시계아이콘00분 19초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

CJ대한통운 주가가 호실적과 대형마트 규제 완화 기대로 급등했다.


11일 오전 9시25분 기준 CJ대한통운은 전 거래일 대비 1만2600원(9.22%) 오른 14만9300원에 거래됐다.

CJ대한통운은 지난해 4분기 연결기준 매출 3조1771억원, 영업이익은 1596억원이라고 전날 밝혔다. 매출과 영업이익의 경우 분기 기준 최대치다.


여기에 대형마트 새벽 배송 규제 완화도 호재로 작용한 것으로 보인다. 이서연 상상인증권 연구원은 "실제 법안 통과가 이뤄질 경우 이커머스 시장 내 점유율 개편이 가능할 전망이며 NAVER (네이버), 신세계 등을 주요 고객사로 둔 CJ대한통운 역시 수혜가 존재할 전망"이라며 "CJ대한통운은 작년부터 시행했던 주7일 배송 기반으로 택배 시장 내 MS 지배력도 지속 확보해가고 있다"고 말했다.

CJ대한통운, 새벽 배송 규제 완화·호실적에 9%↑[특징주]
AD
원본보기 아이콘




오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"또 사방에서 중국어만 들리겠네"…19만명 중국인, 한국으로 몰려온다 "또 사방에서 중국어만 들리겠네"…19만명 중국인,... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"스케이트 접어라" 국대와 부딪힌 美 선수에 '악플 세례' 논란

"이번에도 완전히 속았다"…'이것' 때문에 미친 듯이 진화 중인 스캠

김길리, 美에 걸려 넘어져…韓쇼트트랙, 불운에 혼성계주 결승행 무산

'연예인 왜 불러' 21만원이면 된다…"춤·노래 가능" 中 로봇 서비스

50대 남성, 한 달 만에 11kg 감량한 비법은? "'챗GPT'가 트레이너"

"투자자들 돈 싸들고 몰려왔다"…단 하루 만에 47조 확보한 구글

"매일 내돈 내고 미세플라스틱 마셨네"

새로운 이슈 보기