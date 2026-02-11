춘천 삼악산 호수케이블카 탐방로 재개방…“설 연휴, 더 안전하게 즐기세요”

상부정차장~스카이워크 구간 사면 보강공사 12일 준공

낙석 위험 구간 선제적 정비·안전시설 보강 13억원 투입

설 연휴 앞두고 탐방로 재개방…관광객 안전 강화

춘천 삼악산 호수케이블카 생태탐방로 보수작업이 마무리된다.

삼악산 호수케이블카 탐방로 사면 보강공사 완료. 춘천시 제공

강원도 춘천시(시장 육동한)는 삼악산 호수케이블카 상부정차장에서 스카이워크에 이르는 구간의 탐방로 사면 안정성을 강화하기 위한 보강공사가 12일 준공된다고 밝혔다. 공사는 상부정차장 뒤편 사면 유실 지역과 탐방로 상부의 위험 암괴가 노출된 지점 중심으로 이뤄졌다.

이 보강공사는 지난해 7월 탐방로 사면 정밀안전 자체점검 당시 낙석방지망 추가 설치와 사면 정비가 필요하다는 판단에 따라 선제적으로 조치한 것으로 총사업비 13억원(국비 7억원, 시비 6억원)을 투입해 집중적인 보수 작업을 진행해 왔다.

보수작업이 설 연휴 전에 완료되면서 명절 기간 중 케이블카를 이용하는 시민들의 안전이 한층 강화될 전망이다.

춘천시 관계자는 "설 명절을 앞두고 춘천의 대표 관광지인 삼악산 호수케이블카의 안전 점검과 보강을 완료하게 돼 뜻깊다"며 "앞으로도 시민과 관광객의 안전을 최우선으로 생각하는 안전한 관광 도시 춘천을 만드는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



