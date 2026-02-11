NH농협금융, 준법감시협의회 개최…내부 통제 강화 논의

NH농협금융지주는 책무관리체계와 내부통제 강화를 논의하는 준법감시협의회를 열었다.

NH농협금융지주는 10일 서울 중구 본사에서 지주·계열사 준법감시인 11명이 참석한 가운데 '2026년 제1차 농협금융 준법감시협의회'를 개최했다고 밝혔다.

이번 회의에서는 ▲책무관리체계 강화를 위한 책무 구조도의 안정적 정착 및 효율화 방안 ▲금융사고 사례 점검과 재발 방지를 위한 내부통제 강화 ▲자금세탁 방지 관련 금융정보분석원 제도 이행평가 보고 등을 논의했다. 금융정보분석원은 금융기관의 의심거래 보고 업무를 감독·검사하는 기관이다.

윤기태 NH농협금융지주 준법감시인은 "최근 부정적인 금융시장에 대한 신뢰를 제고하고 농협금융의 책임경영 확립을 위해서는 효율적인 책무구조도 운영과 내부통제가 뒷받침되어야 한다"며 "금융사고의 사전적 예방과 능동적 책임경영 문화를 안정적으로 정착할 수 있도록 모든 자회사의 노력이 절실히 필요하다"고 말했다.





