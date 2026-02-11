본문 바로가기
마이클 주 30년 작업 세계 한눈에…한화문화재단 뉴욕 개인전

입력2026.02.11 08:40

스페이스 제로원서 4월18일까지
한국계 미국인 작가 30년 작업 세계 조망

한화문화재단은 뉴욕 전시공간 스페이스 제로원에서 한국계 미국인 작가 마이클 주의 개인전 '스웨트 모델스 1991-2026(Sweat Models 1991-2026)'를 오는 20일부터 4월18일까지 개최한다.

마이클 주의 개인전 '스웨트 모델스 1991-2026' 포스터. 한화문화재단 제공

스페이스 제로원은 지난해 11월 뉴욕 트라이베카에 개관한 공간으로, 한화문화재단이 신진 작가 발굴과 지원을 목표로 조성한 글로벌 예술 플랫폼이다. 재단은 이 공간을 통해 신진 예술가들이 국제 무대에서 지속적으로 활동할 수 있는 기반을 마련하고, 동시대 한국 미술의 글로벌 확장을 도모하고 있다.


이번 전시는 제로원의 2026년 첫 전시로, 신진 작가 중심이었던 개관전 'Contours of Zero'에 이어 세대 간 실험과 교류로 미션을 확장하려는 시도다. 뉴욕 출생 한인 2세인 마이클 주는 30여 년간 조각, 설치, 영상 등 다양한 매체를 넘나들며 신체와 시스템, 물질과 정보의 관계를 탐구해 왔으며, 2001년 베니스 비엔날레 참여를 계기로 국제적 주목을 받았다.

'스웨트 모델스'는 마이클 주의 1990년대 초기 작업부터 신작까지를 아우르며 작가의 작업 세계 전반을 조망하는 전시다. 에이즈 위기와 정보기술 확산 등 동시대 사회적 이슈와 맞닿아 있던 작품들은 오늘의 시점에서 여전히 유효한 질문을 던진다.


한화문화재단은 이번 전시에 이어 5월 차세대 중견 작가 전시를 선보이며, 신진 작가들에게 보다 현실적인 글로벌 성장 모델을 제시할 계획이다. 임근혜 전시 총괄 디렉터는 "스페이스 제로원은 로컬에서 출발한 작가들이 세계 무대로 확장할 수 있도록 지원하는 공간"이라고 말했다.




서믿음 기자 faith@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

