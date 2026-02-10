신임 보험연구원장에 김헌수 순천향대 교수

이재명 대통령 후보시절 싱크탱크서 활동

아시아태평양보험학회장 등 보험업계 경험 풍부

김헌수 순천향대 IT금융경영학과 교수(사진)가 보험연구원 원장으로 내정됐다.

보험연구원 원장후보추천위원회(원추위)는 10일 제7대 원장으로 김 교수를 추천했다고 밝혔다.

원추위는 이날 면접전형을 통해 김헌수 교수를 최종 후보자로 총회에 단수 추천했다. 원장 선임은 오는 24일 열리는 보험연구원 사원총회에서 최종 확정될 예정이다.

보험연구원 사원사는 21개 생명보험회사와 17개 손해보험회사로 구성돼 있다.

김 교수는 부산대 경영학과를 졸업하고 미국 조지아주립대에서 박사학위를 받았다. 2011년 아시아태평양보험학회장, 2017년 한국보험학회장 등을 역임했다. 2018년엔 금융감독원 보험산업 감독혁신 태스크포스(TF) 위원장과 보험연구원 연구자문위원회 위원장을 맡는 등 보험산업 전반에 대한 폭넓은 경험을 쌓았다. 지난 대선 당시에는 이재명 대통령의 후보시절 정책 싱크탱크인 '성장과 통합'에서 금융분과 공동부위원장으로 활동했다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr



