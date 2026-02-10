본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

김정관, 대한상의 가짜뉴스 질타에 "깊은 사과…고삐 쥐겠다"

세종=조유진기자

입력2026.02.10 17:38

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
김정관 산업통상부 장관이 10일 국회 본회의장에서 열린 경제 분야 대정부질문에서 윤영석 국민의힘 의원 질문에 답하고 있다. 2026.2.10 김현민 기자

김정관 산업통상부 장관이 10일 국회 본회의장에서 열린 경제 분야 대정부질문에서 윤영석 국민의힘 의원 질문에 답하고 있다. 2026.2.10 김현민 기자

AD
원본보기 아이콘

김정관 산업통상부 장관은 산업부가 감독하는 법정 경제단체인 대한상공회의소가 최근 '가짜뉴스' 논란을 빚은 것에 대해 10일 거듭 사과하며 재발 방지를 약속했다.


김 장관은 이날 오후 국회에서 열린 경제 분야 대정부 질문에서 "깊이 사과의 말씀을 드린다"며 이같이 밝혔다.

김 장관은 대한상의가 최근 '한국 고액 자산가 해외 유출'을 주제로 낸 보도자료의 신빙성 문제가 제기된 것에 대해 "공신력에 기반해야 할 단체에서 왜곡되고 사실이 아닌 내용을 어떤 검증 절차 없이 (발표) 했던 것에 대해 감사에 착수했다"고 말했다.


이어 "대한상의가 국민의 신뢰를 받고 시장 참여자들로부터도 존경받을 수 있는 조직이 될 수 있도록 다시 한번 혁신의 고삐를 쥐겠다"고 덧붙였다.


비관세장벽 문제가 향후 한미 관세 재협상에 영향을 미칠 가능성에 대해서는 선을 그었다.

전날 대정부질문에서 조현 외교부 장관이 '미국이 한국과의 비관세장벽 관련 협상에서 진척이 없을 경우 한국에 대한 관세를 인상해 무역적자를 개선하려고 한다'고 발언한 것에 대해서는 "한미간 여러 가지 이슈가 있기는 하지만 관리 가능하다고 생각한다"고 답했다.


자신의 카운터파트인 하워드 러트닉 미 상무부 장관과 최근 대화를 나눴다면서 "그 상무부 장관도 '한국에서 (대미투자특별법이) 입법되면 좋겠다, 입법이 되면 관세가 다시 정상화될 길이 있다'는 이야기를 했다"고 말했다.





세종=조유진 기자 tint@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"세 낀 집, 8억에 나왔어요" 드디어 다주택자 움직이나…실거주 유예에 기대감[부동산AtoZ] "세 낀 집, 8억에 나왔어요" 드디어 다주택자 움직... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'연예인 왜 불러' 21만원이면 된다…"춤·노래 가능" 中 로봇 서비스

50대 남성, 한 달 만에 11kg 감량한 비법은? "'챗GPT'가 트레이너"

40년 헌신의 대가가 1억? 초등교장 퇴직수당 두고 누리꾼 '시끌'

"나는 살찌는 체질일까"…10초 동안 입에 이것 물어보세요

노트북·프린터 이어…이번엔 '승무원 가방'이 점령한 스타벅스

"매일 내돈 내고 미세플라스틱 마셨네"

작년 '수출 10대 기업' 비중 39%…반도체 호황에 7년만 최대

새로운 이슈 보기