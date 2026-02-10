하정우 AI수석, 청와대 불자회장 취임법회…"자비 살아 숨 쉬는 공동체로"

10일 조계사서 청불회 공식 출범

강훈식 "국민 통합에 역할 기대"

조계종·천태종 등 불교계도 참여

하정우 대통령실 인공지능(AI)미래기획수석이 9일 서울 용산 대통령실에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 2025.9.9 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

청와대 불자 모임인 청불회가 10일 오후 회장 취임 법회를 가지며 공식 출범했다.

청와대는 보도자료를 내고 이날 오후 이재명 정부의 첫 청와대 불자회장 취임 법회가 서울 조계사 대웅전에서 봉행됐다고 밝혔다.

청불회는 김영삼 전 대통령 때인 1996년 8월 만들어진 청와대 불자 모임으로 현재 회장은 하정우 청와대 AI미래기획수석이다. 하 수석은 지난해 12월 조계종 총무원장인 진우스님으로부터 '혜우(慧友)'라는 법명을 받았다.

취임 법회는 반야심경 봉독과 헌등, 헌화에 이어 하정우 청불회장의 취임사와 강훈식 비서실장의 현장 축사 순으로 진행됐다. 이후 조계종 총무원장 진우스님의 법어와 강유정 청불회 부회장의 발원문 낭독이 이어졌다.

강 실장은 현장 축사에서 "불교는 국가적 위기 때마다 국민들을 단합시키고 외세의 침략을 막아낸 우리 민족 정신문화의 근간"이라면서 "청와대 불자회 역시 그 정신을 이어 우리 정부가 나아갈 길을 제시하고, 국민을 통합하는 길에 큰 역할을 해주시기를 기대한다"고 당부했다.

청불회장에 취임한 하 수석은 "국가의 미래 기술을 다루는 소임을 맡고 있지만 기술의 끝은 결국 사람을 향해야 한다는 점에서 부처님의 가르침과 궤를 같이한다"며 "청불회가 단순한 친목 모임을 넘어 수행과 나눔, 자비와 실천이 살아 숨 쉬는 공동체로 거듭나길 소망한다"고 밝혔다.

조계종 총무원장 진우스님은 법어를 통해 "청와대 불자회는 그간 불교 전통문화의 계승과 보존에 앞장서며, 정부와 불교계를 잇는 든든한 가교 역할을 수행해 왔다"면서 "청불회원 모두가 삶 속에서 조급함을 내려놓고 차분히 정진함으로써 부처님의 법향을 사회 곳곳에 널리 전해주길 바란다"고 강조했다.

강 대변인은 "국민 한 분 한 분을 부처님처럼 섬기며 낮은 곳을 먼저 살피는 겸손한 공직자가 되겠다"며 "부처님의 자비와 지혜를 담은 행정으로 국민을 위한 희망의 등불이 되겠다"는 내용의 발원문을 낭독했다.

오늘 법회에는 청와대 불자회장인 하 수석과 부회장인 강 대변인 등 청불회원 30명이 참여했다. 한국불교종단협의회 회장 조계종 총무원장 진우스님, 수석부회장 천태종 총무원장 덕수스님을 비롯한 회장단, 정원주 조계종 중앙신도회장, 이헌승 국회 정각회장 등 불교계 인사와 강훈식 청와대 비서실장 등 150여명이 참석했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>