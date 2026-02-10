[포토] 민주당, 조국혁신당 합당 관련 의원총회

정청래 더불어민주당 대표(맨 오른쪽)가 10일 국회에서 조국혁신당과의 합당여부를 논의하기 위해 열린 비공개 의원총회 앞서 지도부와 대화하고 있다. 오른쪽은 의총에 참석하는 이언주 최고위원.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>