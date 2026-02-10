LG유플러스, AI로 네트워크 운영…교환국에 AI 로봇 배치도(종합)

자율 운영 플랫폼 '에이아이온' 소개

AI 에이전트로 24시간 모니터링

AI 로봇 '유봇' 공개…"휴머노이드도 고려"

LG유플러스가 AI 에이전트와 디지털 트윈 기반 기술 등으로 네트워크 운영 전반을 자율화하는 '자율 운영 네트워크'(Autonomous Network) 전략을 본격화한다. 교환국(국사)에 AI 로봇을 배치해 작업장에서 발생할 수 있는 안전 문제도 대처하겠다는 계획이다.

LG유플러스는 AI 에이전트와 디지털 트윈 기반 기술을 상용망에적용해 네트워크 운영 전반을 자율화하는 '자율 운영 네트워크' 전략을 본격화한다고 10일 밝혔다. LG유플러스 직원이 AI 자율주행 로봇 '유봇'(U-BOT)을 소개하고 있다. LG유플러스 제공

LG유플러스는 10일 오전 10시 서울 강서구 LG사이언스파크에서 열린 기자간담회를 열고 일부 기능에서만 작동하던 자율화 기술을 장애, 트래픽, 무선망 최적화, 국사 관리 등 네트워크 운영 전 과정에 적용하는 AI 기반 자율 운영 네트워크로의 전환을 전략적 방향으로 제안했다. 인력에 의존하던 네트워크 운영 방식의 한계를 극복하고 고객에게 편리한 통신 경험을 제공한다는 계획이다.

자율 운영 네트워크의 핵심 플랫폼 '에이아이온'(AION·Artificial Intelligence Ochetsraton Nexus)도 소개했다. 이 플랫폼을 통해 반복 업무의 자동화, AI 기반 선제 대응 체계를 순차적으로 도입하는 중이다. LG유플러스는 에이아이온 도입 후 고객 품질 불만 접수 건수는 70%, 홈 고객 품질 불만 접수 건수는 56% 감소했다고 밝혔다. 박성우 LG유플러스 네트워크AX부문장은 이날 간담회에서 "네트워크가 점점 복잡해지고 단말기도 많아지는데 기존 산업 운영 방식으로는 달성할 수 없었던 성과"라고 설명했다. 자율 운영 네트워크의 완성 시점은 이르면 2028년이라고도 덧붙였다.

LG유플러스는 AI 에이전트를 통해 24시간 실시간 모니터링을 진행 중이라고 밝혔다. 사람이 알람을 확인하고 대처하는 방식이 아닌, AI가 이상 징후를 감지해 영향 범위 및 조치 방안을 판단하고 원격 처리 또는 현장 출동 요청까지 해내는 방식이다. 아울러 다양한 통신 설비가 배치된 교환국 관리 영역에서는 디지털 트윈과 AI를 결합해 자율운영을 확대하고도 있다. 디지털 트윈이란 물리적 현실 세계를 가상 공간에 그대로 구현해 데이터를 분석하는 기술을 의미한다. AI 에이전트는 교환국 내 온도, 습도 등 환경 변화를 상시 분석해 이상 징후를 감지해 필요한 조치를 자동으로 수행한다.

LG유플러스는 10일 오전 10시 서울 강서구 LG사이언스파크에서 기자간담회를 열고 AI 기반 자율 운영 네트워크 전환 계획을 발표했다. 연구원이 LG유플러스의 AI 자율주행 로봇 '유봇'(U-BOT)을 시연하고 있다. 공병선 기자

교환국에 로봇을 배치하겠다는 계획도 내놓았다. LG AI연구원의 AI '엑사원(EXAONE)'을 활용한 AI 자율주행 로봇 '유봇'(U-BOT)으로 교환국 내부의 장비 상태와 온도, 주변 환경 정보를 수집하고 이 데이터를 디지털 트윈 모델에 반영하겠다는 것. 박 부문장은 "교환국에는 사람이 상주할 수 없지만 로봇이 상주한다면 미리 정보를 알려줄 수 있다"며 "행동을 취할 수 있는 로봇의 배치를 생각하고 있고 다음 단계는 휴머노이드도 고려하고 있다"고 말했다. 아울러 "아직 교환국과 관련해 (로봇 배치는) 시험 단계"라며 "교환국에서는 배터리가 위험 요인인데 이런 것들을 사람이 하지 않고, 로봇이나 휴머노이드가 관리하면 좋다고 생각한다"고 말했다.

로봇 개발과 관련해서는 LG그룹 계열사와 협력 중이라고 설명했다. 이상헌 LG유플러스 네트워크 선행 개발 담당은 "현재 전시된 유봇의 경우 LG그룹의 많은 역량이 집결된 결과물"이라며 "엑사원을 활용했고 자회사인 베어로보틱스와 협력해서 개발했다"고 말했다. 이어 "단순히 로봇을 보여준다기보다는 현장에서 얼마만큼 효과적으로 적용하느냐에 집중하고 있다"며 "안정성을 확보한 상황에서 차기 모델로의 진화를 생각하고 있고 이 역시 LG그룹 계열사와 협력할 예정"이라고 덧붙였다.





공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr



