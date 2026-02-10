김은경 신용회복위원장, 서울역 쪽방촌에 설 음식 전달

김 위원장 "소외된 이웃에 든든한 동반자"

김은경 신용회복위원회 위원장은 9일 설 명절을 맞아 서울역 쪽방촌 주민들을 위해 떡국, 미역국 등 즉석 조리식품을 전달했다고 10일 밝혔다.

이번에 신용회복위가 기부한 식품은 쪽방촌 주민들이 편리하게 이용할 수 있도록 쪽방상담소에서 운영하는 푸드마켓형 창고인 온기창고에 보관된다.

쪽방상담소 설음식 기부는 신용회복위의 사회공헌활동의 일환이다. 신용회복위는 그간 장애아동 의료비 지원, 중증장애인시설 김장 봉사, 온기 나눔(연탄 등), 긴급 생계비 지원 등 사회공헌활동을 펼쳐왔다.

유호연 쪽방상담소 소장은 "추운 날씨에도 직접 현장을 찾아 따뜻한 마음을 전해주셔서 감사드린다"며 "이번 나눔이 주민들에게 물품 지원을 넘어 우리 사회가 함께한다는 큰 위로와 힘이 될 것"이라고 사의를 표했다.

김 위원장은 "우리 주변에는 여전히 추운 겨울을 홀로 견디시는 이웃들이 많은데 오늘 전달한 작은 정성이 쪽방촌 주민들에게 따뜻한 위로가 되길 바란다"라며 "신복위는 앞으로도 소외된 이웃에게 관심을 가지고 꾸준한 사회공헌활동을 실천해 나가는 든든한 동반자가 되겠다"라고 말했다.

김은경 신용회복위원회 위원장(사진 오른쪽)은 9일 서울역 쪽방촌에 있는 쪽방상담소에 떡국 등 즉석조리 식품을 전달했다고 10일 밝혔다.





이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr



