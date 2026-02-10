본문 바로가기
파주시, '불편 노(NO) 민생 온(ON, 溫)'으로 빈틈 없는 설 연휴 대비

이종구기자

입력2026.02.10 08:31

경기 파주시는 설 연휴 기간인 오는 14일부터 18일까지 5일간 '2026년 설 연휴 종합대책'을 추진한다고 10일 밝혔다.

파주시청 전경. 파주시 제공

시는 민생, 편의, 안전, 교통 4개 분야의 16개 상황반을 구성하고 연인원 230명을 투입해 시민들이 안전하고 편안한 명절을 보낼 수 있도록 행정력을 집중한다.


먼저, 명절 대목을 앞두고 민생 안정을 도모하기 위해 정부 정책에 발맞춘 다양한 경제 지원책을 시행한다. 지역화폐 충전 혜택 한도를 전국 최대 수준인 100만 원(10%)으로 상향하고, 2월 9일부터 20일까지 결제 금액의 5%를 환급한다.

또한 신용카드(롯데, 비시, 삼성, 우리, 하나, 엔에이치(NH)농협)로 관내 75개 착한가격업소에서 1만원 이상 결제 시 2000원 할인 혜택을 제공하며, 2월 13일부터 22일까지 공공배달앱 '배달특급' 추가 할인권(3000원, 5000원)을 발행함으써 내수 침체로 위축된 지역 경제에 활력을 불어넣는다는 취지다.


시민 안전 확보를 위해 24시간 재난상황실을 운영하며, 강풍 등 기상 상황을 상시 점검해 선제적으로 대응한다. 또한 연휴 전 대형공사장의 안전을 살피고, 혼잡지역 교통정리 지원, 도로 시설물 파손 긴급 출동, 공영주차장 42개소 무료 개방 등을 통해 연휴 기간 막힘없는 교통 서비스를 제공한다.


더불어, 파주병원, 메디인병원, 문산중앙병원, 무척조은병원 등 4개 병원이 24시간 응급실을 운영하고, 연휴 기간 문 여는 의료기관과 약국 336개소를 파주시청 누리집에 게시해 시민들의 의료 이용 편의를 높일 계획이다.

김경일 파주시장은 "계속되는 경기 침체로 서민들의 부담이 커지고 있지만, 설 연휴를 맞아 활력을 되찾을 수 있도록 경제 대책을 강구하고 안전 관리에도 만전을 기해 시민들이 안전하고 편안한 명절을 보낼 수 있도록 최선을 다할 것"이라며 "시민의 불편을 최소화하고 비상상황 발생 시 즉각적으로 대응하도록 만전을 기하겠다"고 말했다.





파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
