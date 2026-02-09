웨이크원, 제로베이스원 석매튜·박건욱 영입

박건욱(왼쪽) 석매튜. 웨이크원 제공 AD 원본보기 아이콘

웨이크원은 그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE) 멤버 석매튜·박건욱과 전속계약을 체결했다고 9일 밝혔다.

이번 계약은 제로베이스원으로 활동해 온 석매튜와 박건욱의 향후 행보에 대해 웨이크원이 이전 소속사와 상호 협의해 성사됐다. 웨이크원은 논의 과정에서 이들의 활동 방향성과 성장 가능성을 검토해 이적을 결정했다.

웨이크원은 "석매튜와 박건욱을 새로운 동료로 맞이하게 되어 기쁘다"며 "아티스트가 안정적인 환경에서 역량을 펼치고 장기적으로 성장할 수 있도록 전폭적으로 지원하겠다"고 밝혔다.

석매튜와 박건욱은 2023년 데뷔한 이후 국내외 무대에서 활동하며 경쟁력을 입증해 왔다. 두 사람은 향후 웨이크원 소속으로 다양한 활동을 이어가며 글로벌 팬들과 만날 예정이다.

CJ ENM 산하 레이블 웨이크원은 제로베이스원을 비롯해 이즈나, 알파드라이브원, 조유리, 김재환 등이 소속된 매니지먼트사다. 현재 아티스트별로 최적화한 레이블 운영 체계를 구축해 운영하고 있다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>