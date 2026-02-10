경희대·목포대, 경구형 항암 나노플랫폼 개발

약물 전달 효율 높인 차세대 치료 기술

경희대학교는 약학대학 최정욱 교수 연구팀이 목포대 약학과 박진우 교수 연구팀과 공동으로 경구 투여만으로 종양 사멸과 면역 유도를 동시에 구현하는 항암 나노 플랫폼을 개발했다고 10일 밝혔다.

경희대와 목포대 공동 연구팀이 경구 투여가 가능한 지속적 종양 사멸 및 면역 유도 항암 나노 플랫폼 을 개발했다. 왼쪽부터 최정욱 교수, 임인호 연구원, 박진우 교수, 락스만 수베디 박사. 경희대학교

이번 연구는 담즙산 수송체와 비타민 수송체를 동시에 겨냥하는 '리간드 지향성 경구 지질 나노 플랫폼(MCT-NE#9)'을 설계한 것이 핵심이다.

연구에는 경희대 약학대 임인호 연구원(석박사통합과정)과 목포대 약학과 락스만 수베디 박사가 참여했다. 연구 결과는 진단·치료 분야 국제학술지 'Theranostics'(IF 13.3) 온라인판에 게재됐다. 연구진은 공개 직후인 지난달 6일 생물학연구정보센터(BRIC) '한국을 빛낸 사람들'에도 선정됐다.

연구팀은 치료 저항성이 높은 삼중음성유방암(TNBC)을 대상으로 실험을 진행했다. 기존 항암제는 경구 흡수 한계와 면역 활성의 일시성, 전신 독성 등의 문제로 임상 적용에 제약이 있었다.

연구팀은 항암제 도세탁셀(Docetaxel)과 고지혈증 치료제 아토르바스타틴(Atorvastatin)을 동시에 탑재한 경구 투여형 나노 플랫폼을 설계했다. 여기에 담즙산 수송체와 비타민 수송체를 활용한 장 흡수 강화 전략을 적용했다.

이 플랫폼은 서로 다른 기전을 가진 약물을 조합해 장 흡수 수송체를 동시에 겨냥하는 다각 표적화 구조로 설계됐다. 경구 투여만으로도 종양 내 약물 노출을 지속적으로 유지하도록 구현한 것이 특징이다.

연구팀은 이를 통해 종양 세포 사멸 기전인 페롭토시스를 장기적으로 유도하고, 종양 미세환경을 재편해 항암 면역 반응을 강화하는 효과를 확인했다고 설명했다.

기존 도세탁셀 기반 치료는 투여 방식의 불편과 전신 독성, 종양 미세환경의 면역억제 장벽 등으로 치료 효과가 제한되는 경우가 많았다. 아토르바스타틴 역시 다양한 생물학적 조절 가능성이 알려져 있지만, 기존 투여 방식만으로는 종양 환경에서 충분한 치료 효과를 내기 어려웠다.

연구팀은 두 약물을 결합한 뒤 경구 기반 저용량·지속 투여 전략을 적용해 종양에 지속적인 치료 압력을 가하도록 설계했다. 이를 통해 종양 억제와 면역 반응을 동시에 높일 수 있는 가능성을 제시했다.

최정욱 교수는 "경구 투여만으로 종양 내 약물 노출을 장기적으로 유지하면서 페롭토시스와 면역 재프로그래밍을 동시에 유도할 수 있음을 확인한 점에서 의미가 크다"며 "향후 다양한 난치성 고형암으로 적용 범위를 확장해 경구 기반 항암 치료 플랫폼으로 발전시킬 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.





박호수 기자 lake@asiae.co.kr



