해수부, 암모니아 추진선 국제표준 선점 나선다

민관 협의체 2026년 착수회의 개최

IMO 논의 선제 대응

해양수산부는 미래 친환경 선박으로 주목받는 암모니아 추진선박의 기술 및 기준 국제표준화를 추진하기 위해 민관 협의체 착수회의를 개최한다고 5일 밝혔다.

해수부에 따르면 전 세계적으로 선박 온실가스 감축을 위한 무탄소 연료로 암모니아가 주목받으면서 암모니아 추진선박 건조도 증가하는 추세다. 암모니아 추진선은 2026년 5척에서 2029년 누적 51척으로 늘어날 것으로 예상되며, 향후 엔진 교체 등을 통해 암모니아 연료 사용이 가능한 '암모니아 준비선' 역시 같은 기간 346척에서 658척까지 증가할 것으로 전망된다.

다만 암모니아를 연료로 사용하는 과정에서 독성 제거를 위해 발생하는 암모니아 오수의 해양 배출이 환경 문제로 부상하고 있다. 국제해사기구는 오는 9일부터 암모니아 오수 관리와 해양 배출 기준 마련을 위한 논의를 시작할 예정이다.

해수부는 이러한 국제 논의에 대비하기 위해 한국선급, 한국화학융합시험연구원, 현대중공업·삼성중공업·한화오션 등 국내 조선 3사와 함께 지난해 6월부터 민관 협의체를 운영해 왔다. 협의체는 암모니아 오수 처리 방식과 해양 영향 최소화를 위한 배출 기준 연구 내용을 공유하고, 국제해사기구 회원국들과의 협업 및 공동 대응 방안도 논의해 왔다.

이번 착수회의에서는 국내 연구기관과 학계, 업계 전문가들이 참여해 암모니아 오수 처리 지침 개발과 관련한 국내외 동향과 우리나라 대응 계획을 공유하고, 2026년도 협의체 운영 방향과 기술·기준의 세계 시장 선점 전략 등을 논의할 예정이다.

해수부는 그간 축적된 연구 결과를 토대로 지난해 12월 국제해사기구에 암모니아 오수 관리 지침과 해양 환경에 무해한 배출 기준을 제출한 바 있으며, 오는 9일부터 영국 런던에서 열리는 제13차 해양오염방지 및 대응 전문위원회에서 관련 연구 결과를 발표하고 전문가 분과회의도 주도할 계획이다.

이수호 해수부 해사안전국장은 "민관 협의체를 통해 국내 조선소와 해양 환경 전문가 간 협력을 강화하고 국제 논의에 능동적으로 대응하겠다"며 "우리나라가 제안한 암모니아 오수 해양 배출 기준이 글로벌 표준으로 자리 잡을 수 있도록 논의를 선도해 나가겠다"고 말했다.





세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>