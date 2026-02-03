본문 바로가기
[클릭 e종목]“제일기획, 경쟁력 기반의 꾸준한 성장”

임춘한기자

입력2026.02.03 08:00

삼성증권은 3일 제일기획 에 대해 목표주가를 2만5000원으로 상향 조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.


최민하·강영훈 삼성증권 연구원은 이날 보고서에서 "성장 사업에 대한 역량 강화를 통해 안정적 성과 확대를 지속할 전망"이라며 "지난해 전환사채 평가 손실, 외환 손실 등 영업 외 일회성 비용이 발생했던 점을 고려하면 연결 순이익 증가율은 영업이익 대비 더 클 것으로 예상된다"고 밝혔다.

4분기 매출총이익은 4,853억원으로, 영업이익은 904억원으로 낮아진 시장 눈높이에 부합했다. 디지털 부문 등 역량 강화를 위한 인력 투자가 연중 지속되면서 전년 동기 대비 인건비 증가는 이어졌으나 기타 판관비 등을 효율적으로 통제해 매출총이익 대비 영업이익률은 18.6%로 개선됐다.


제일기획은 올해 실적 가이던스로 '매출총이익 5% 성장, 매출총이익 대비 영업이익률 전년 수준(18%) 방어'를 제시했다. 성과 측정이 가능한 플랫폼 기반의 성장 부문을 중심으로 사업 영역을 지속 확대하고, 광고주의 매출과 직접 연동되는 성과 기반 보상 구조의 미대행 마케팅 영역으로의 진출을 가속화할 계획이다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr


