동아제약 아일로, 올리브영 웰니스 큐레이팅 플랫폼 '올리브베러' 입점

동아제약의 프리미엄 이너뷰티 브랜드 '아일로(ilo)'가 CJ올리브영이 런칭한 웰니스 큐레이팅 플랫폼 '올리브베러'(OLIVE BETTER) 1호점에 입점했다고 2일 밝혔다.

이번 입점은 '건강한 아름다움'을 지향하는 올리브베러의 가치와 아일로의 브랜드 철학이 맞닿아 성사됐다. 아일로는 일본, 중국 등 아시아 주요 국가로 수출을 이어오며 입증한 제품력을 바탕으로, 국내 소비자뿐만 아니라 한국인 웰니스 트렌드에 관심이 높은 외국인 관광객들에게도 전문적인 이너뷰티 솔루션을 선보일 계획이다.

입점 제품인 '아일로 타입1 콜라겐 비오틴 앰플'은 피부 진피층의 약 90%를 구성하는 '타입1콜라겐'을 한 병당 3,000mg 함유한 브랜드 베스트셀러다. 여기에 체지방 관리와 혈당 조절, 배변 활동 개선 등 전방위 다이어트 솔루션을 제시하는 슬리밍 라인 2종(마그번 코어컷 앰플, 듀얼 슬림컷) 이 함께 입점하여 더욱 탄탄한 라인업을 갖췄다.

특히, '아일로 듀얼 슬림컷'은 식후 혈당 상승 억제를 돕는 성분을 함유해 '혈당 다이어트'에 관심 있는 소비자들 사이에서 좋은 반응을 얻고 있다.

아일로는 올리브베러 2층 '웰니스 루틴' 공간에서 전문적인 이너뷰티 제품군을 통해 내·외국인 고객 모두가 일상 속에서 간편하게 실천할 수 있는 웰니스 루틴을 제안할 예정이다.

동아제약 관계자는 "국내외 웰니스 트렌드를 선도할 올리브베러 1호점에 아일로의 대표 제품을 선보이게 되어 뜻깊다"며 "글로벌 시장에서 확인한 품질 신뢰도를 바탕으로 앞으로도 소비자들이 일상 속에서 아일로만의 체감 가능한 이너뷰티 솔루션을 직접 경험할 수 있도록 접점을 넓혀갈 것"이라고 전했다.

한편, 아일로는 이번 올리브베러 입점을 시작으로 매장 방문객을 위한 다양한 마케팅 활동을 전개할 계획이다.





