부산대, 2026학년도 정시 합격자 1710명 발표

영남취재본부 조충현기자

입력2026.01.29 15:37

합격자 발표 하루 앞당겨…2월 3~5일 등록 진행

부산대학교가 2026학년도 정시모집 합격자를 확정하고 예정보다 하루 앞서 발표했다.


부산대학교(총장 최재원)는 29일 오후 2026학년도 정시모집 합격자 1710명을 확정·발표했다고 전했다. 이는 당초 공지했던 합격자 발표일인 30일보다 하루 앞당긴 일정이다.

정시모집 합격자는 오는 2월 3일 오전 10시부터 부산대학교 입학 홈페이지를 통해 등록금 고지서를 출력할 수 있으며, 등록 기간은 2월 3일부터 5일까지 사흘간이다. 합격자는 해당 기간 내 반드시 등록금을 납부해야 한다.


충원 합격자 발표는 2월 6일부터 12일까지 총 4차에 걸쳐 순차적으로 진행될 예정이다. 충원 합격자의 등록 일정과 세부 절차 등 자세한 사항 역시 부산대학교 입학 홈페이지를 통해 안내된다.

부산대학교 정시모집 충원합격자 발표 일정.

부산대 관계자는 "합격자와 학부모들의 일정 편의를 고려해 합격자 발표를 앞당겼다"며 "등록 및 충원 일정 확인에 각별히 유의해 달라"고 당부했다.

부산대학교.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
