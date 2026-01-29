삼성증권이 중개형 개인종합자산관리(ISA) 계좌 신규 및 기존 보유 고객을 대상으로 '절세응원 이벤트'를 오는 3월 31일까지 진행한다고 29일 밝혔다.

이번 이벤트는 ▲웰컴(Welcome) 이벤트 ▲리스타트(Re-Start) 이벤트 ▲레벨업(Level-up) 이벤트 ▲국내주식 첫 걸음 이벤트 총 4가지로 진행된다. 삼성증권은 지난 21일 기준, 중개형ISA 계좌수 144만개로 업계 최대 규모를 유지하고 있다.

먼저 웰컴 이벤트는 신규 고객 대상으로 기간내 최초로 중개형 ISA 계좌를 개설한 고객 또는 2025년 말 기준 중개형 ISA 잔고가 10만원 미만인 고객이 3월 말까지 100만원이상~1000만원 미만 순 입금 시 상품권 1만원을 조건 달성 고객 전원에게 지급한다.

리스타트 이벤트는 기존 고객 대상으로 2024년 12월 31일 기준 삼성증권 중개형 ISA 잔고가 100만원 이상이며 2025년 순입금액이 10만원 미만인 경우 또는 2026년 3월말까지 중개형 ISA 만기 자금을 삼성증권 개인형 퇴직연금(IRP) 또는 연금저축으로 이전하고 같은 기간동안 다시 중개형 ISA계좌를 개설한 고객이 300만원 이상~1000만원 미만 순입금시 상품권 1만원을 준다.

레벨업 이벤트는 기존, 신규 고객 대상으로 기간내 중개형 ISA 계좌에 순입금액 규모에 따라 지급되며, 순입금액 1000만원 이상 3만원부터 단계적으로 2억원 이상 상품권 60만원까지 달성 고객 전원에게 지급한다.

마지막으로, 국내주식 첫걸음 이벤트는 3월 말까지 최초로 중개형 ISA계좌를 개설한 고객이 입금 인정 기간내 중개형ISA 계좌에서 국내주식(ETF, ETN포함)을 온라인으로 100만원 이상 거래 시 고객 전원에게 상품권 5000원을 지급한다.

다만 이벤트 혜택은 중복 지급되지 않으며, 고객별 최대 혜택 기준으로 한번만 제공된다. 또한 2026년 4월 30일까지 순입금액 이상의 잔고 및 순매수 조건을 유지해야 하며, 타사 이전 금액은 순입금액 산정 시 2배로 인정된다.

삼성증권 '중개형 ISA 절세응원 이벤트' 와 관련한 자세한 내용은 삼성증권 홈페이지 또는 모바일앱 '엠팝(mPOP)'을 참고하면 된다.





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr



