본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

동해시, 교육발전특구 3차년도 본격화…‘체감형 교육 혁신’에 총력

이종구기자

입력2026.01.28 20:02

시계아이콘01분 02초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

동해시, 2026년 교육발전특구 신규 사업 확대…‘맞춤형 감동 교육도시’ 조성
심규언 시장 “2026년은 학생·학부모가 교육 변화 직접 체감하는 해 될 것”

강원도 동해시가 교육발전특구 시범사업 3차년도에 돌입하며, 진로·미래기술·돌봄·민주시민 교육을 아우르는 체감형 교육정책을 한층 강화한다.

동해시청 전경.

동해시청 전경.

AD
원본보기 아이콘

동해시는 교육발전특구 시범사업 추진 3년 차를 맞아 '미래세대와 함께 누리는 맞춤형 감동 교육도시 조성'을 비전으로, 2026년 신규 사업을 중심으로 한 교육발전특구 사업을 본격 추진한다고 28일 밝혔다.


교육발전특구 시범사업은 지역 여건에 맞는 교육 혁신모델을 구축해 공교육 경쟁력을 높이고, 아이 키우기 좋은 교육도시 기반을 조성하기 위한 사업으로, 동해시는 지난 1·2차년도를 통해 학교-지역-대학이 연계된 교육 협력 체계를 단계적으로 구축해 왔다.

1차년도에는 지역 맞춤형 교육 프로그램 도입과 협력 기반 조성에 주력했으며, 2차년도에는 진로 체험 확대, 지역대학 연계 인재 양성, 방과 후·돌봄 프로그램 강화 등으로 교육 영역을 확장했다. 이를 통해 학생들의 진로 선택과 학교 밖 배움 기회를 확대하는 성과를 거뒀다.


3차년도인 올해는 그간의 성과를 토대로, 학생과 학부모가 교육 현장에서 직접 변화를 체감할 수 있도록 신규 사업을 집중 확대하는 단계다. 진로·체험·돌봄·민주시민 교육 전반에 걸친 정책을 새롭게 추진한다.


먼저 '2026년 청소년 진로 박람회(가칭)'를 신규 개최하고, 고등학생 대상 1:1 진로·진학 멘토링 지원사업을 추진해 전공 탐색, 학습 코칭, 진학 상담 등 맞춤형 진로 지원을 제공한다.

차세대 청소년 혁신교육(AI·드론) 아카데미를 새롭게 운영해 미래 기술 체험형 교육을 강화하고, 지역대학 연계 미래인재 양성사업을 통해 다양한 전공과 직업 세계를 경험할 수 있는 기회를 마련한다.


또한 '대한민국 영토사랑 프로젝트', '삼권분립 바로 알기 수학여행' 등 체험형 민주시민 교육을 통해 학생들의 사회 이해도와 참여 역량을 높일 계획이다.


이와 함께 작은학교·마을 교육공동체 활성화 사업을 신규 추진하고, 북삼청소년센터 돌봄프로그램 공간을 조성해 방과 후 돌봄과 활동 공간을 확충하는 등 지역 기반 교육·돌봄 연계를 강화한다.


아울러 '교사·학생 배움의 길 함께 걷다' 사업을 통해 사제 간 소통과 신뢰를 바탕으로 한 건강한 교육 문화 조성에도 힘쓸 예정이다.


심규언 동해시장은 "2026년은 교육발전특구 사업이 학생과 학부모가 실제 변화를 체감하는 해가 될 것"이라며 "현장 중심 교육정책을 통해 교육도시 동해의 기반을 차근차근 다져 나가겠다"고 말했다.





동해=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

美 강타한 추위에 비트코인 난리났다…전력량 폭주하자 이게 무슨 일?[비트코인 지금] 美 강타한 추위에 비트코인 난리났다…전력량 폭주... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"죄지으면 반드시 잡힌다"코리아전담반 50일의 기록

"뉴진스 멤버 가족 연루된 주가부양 사기극"…민희진, 의혹 부인

"인류 멸망 85초 전"…핵무기·기후변화·AI에 지구종말시계 4초 당겨져

"저도 호남 사람" 호소하던 한덕수, 여수 명예시민 자격 취소된다

사상자 200만명 넘었다…우크라·러시아 전쟁 4년째, 전사자도 50만명 육박

"반도체는 잘나가는데"기업 체감경기 4년째 한파 왜?

정부 "6월 지선 앞, '공직자 정치중립 위반·기강해이' 철저 관리"

새로운 이슈 보기