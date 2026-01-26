본문 바로가기
[특징주]고려아연, 美 제련소 건설·희토류 협력 기대감에 주가 급등

오규민기자

입력2026.01.26 14:03

미국과의 현지 제련소 건설 협력을 추진하는 고려아연 의 주가가 상승세다.


26일 오후 1시56분 기준 고려아연은 전 거래일 대비 27만3000원(17.2%) 오른 185만2000원에 거래됐다.

이번 상승세는 최윤범 고려아연 회장이 지난 19일부터 23일까지 스위스 다보스포럼(WEF)에서 미국과 제련소 건설 협력 방안을 논의한 데 따른 것으로 풀이된다. 여기에 14일 미국 기업 '알타 리소스 테크놀로지스'와 희토류 생산을 위한 전략적 파트너십을 체결한 것도 영향을 끼친 것으로 보인다.


지난해 실적도 역대 최대치를 기록할 것으로 예상된다. 안회수 DB증권 연구원은 지난 19일 4분기 연결 기준 매출액은 전년 대비 38% 증가한 4조7000억원, 영업이익은 238% 늘어난 3068억원을 기록할 것으로 예상했다.




오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
