[특징주]고려아연, 美 제련소 건설·희토류 협력 기대감에 주가 급등

미국과의 현지 제련소 건설 협력을 추진하는 고려아연 고려아연 010130 | 코스피 증권정보 현재가 1,807,000 전일대비 227,000 등락률 +14.37% 거래량 158,332 전일가 1,580,000 2026.01.26 15:13 기준 관련기사 [단독]고려아연, 온산에 200㎿ 발전소 추가 건설…'트로이카 드라이브' 가속[단독]고려아연, 11조 美 제련소 ‘사령탑’ 세웠다…박기원·이승호 부사장 전진 배치최윤범 고려아연 회장, 다보스서 '핵심광물 공급망' 논의 전 종목 시세 보기 close 의 주가가 상승세다.

26일 오후 1시56분 기준 고려아연은 전 거래일 대비 27만3000원(17.2%) 오른 185만2000원에 거래됐다.

이번 상승세는 최윤범 고려아연 회장이 지난 19일부터 23일까지 스위스 다보스포럼(WEF)에서 미국과 제련소 건설 협력 방안을 논의한 데 따른 것으로 풀이된다. 여기에 14일 미국 기업 '알타 리소스 테크놀로지스'와 희토류 생산을 위한 전략적 파트너십을 체결한 것도 영향을 끼친 것으로 보인다.

지난해 실적도 역대 최대치를 기록할 것으로 예상된다. 안회수 DB증권 연구원은 지난 19일 4분기 연결 기준 매출액은 전년 대비 38% 증가한 4조7000억원, 영업이익은 238% 늘어난 3068억원을 기록할 것으로 예상했다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>