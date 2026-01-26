라이드플럭스, 부산서 ‘심야 자율주행 BRT’ 운행

기존 BRT 종료 후 새벽 3시30분까지 시민 이동 지원

자율주행 소프트웨어 스타트업 라이드플럭스는 부산에서 심야 자율주행 간선급행버스(BRT) 서비스를 시작한다고 26일 밝혔다.

이번 서비스는 기존 BRT 운행이 종료되는 심야 시간대에 일반 시민 누구나 이용할 수 있는 완전 공개형 자율주행 대중교통 서비스다.

라이드플럭스의 심야 자율주행 BRT는 전기버스 1대가 투입되며, 차량당 최대 15명이 탑승할 수 있다. 평일 기준 밤 11시 30분부터 새벽 3시 30분까지 운행된다.

라이드플럭스가 부산에서 심야 자율주행 간선급행버스(BRT)를 운행하고 있다. 라이드플럭스 AD 원본보기 아이콘

버스는 부산 지하철 2호선 해운대역에서 동래역까지 약 10.4㎞ 구간을 오가는 왕복 노선으로 운영된다. 기존 BRT 운행 종료 이후 발생하는 대중교통 공백 시간대에 시민의 이동 편의를 보완하고 주요 지하철역과 거점을 연결한다.

라이드플럭스는 차량에 8개의 카메라와 6개의 라이다(LiDAR) 센서를 탑재해 주변 차량, 보행자, 사물 등을 360도로 실시간 인지할 수 있도록 설계했으며, 운행 구간의 스마트 도로 시스템과 연동된 자율협력 주행 기능을 통해 더욱 안정적인 운행을 제공한다. 주행 중 돌발 상황 발생 시에는 안전요원이 개입해 운행 안전성을 높인다.

라이드플럭스는 지난해 부산 오시리아 관광단지에서 시작한 자율주행 버스 서비스로 시민의 일상 속 자율주행 경험을 확대했으며, 이번 심야 BRT 확장을 통해 부산 시민들의 이동 편의를 더욱 강화한다.

박중희 라이드플럭스 대표는 "부산 심야 자율주행 버스는 단순한 기술 실증을 넘어, 시민의 야간 이동 편의를 제공하는 새로운 대중교통 수단이 될 것"이라며 "라이드플럭스는 앞으로도 안전하고 신뢰할 수 있는 자율주행 서비스를 통해 도시 교통의 혁신을 선도하겠다"고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>