영등포구, '골목형상점가' 2곳 추가 지정

서울 영등포구(구청장 최호권)가 지역 상권을 살리고 소상공인을 지원하기 위해 '골목형상점가' 2곳을 새로 지정하면서 골목형상점가가 모두 9곳으로 늘었다고 23일 밝혔다.

골목형상점가 '영등포구청 3번 출구' 대상지(왼쪽)와 '영등포 로터리상가' 대상지. 영등포구 제공.

이번에 지정된 곳은 '영등포구청역 3번 출구'와 '영등포 로터리상가'다. 두 곳 모두 소상공인들이 모여 있는 생활 상권으로, 상권을 살릴 필요성과 발전 가능성을 따져 골목형상점가로 뽑았다.

영등포구청역 3번 출구 일대는 업무시설과 아파트 단지가 있고, 지하철 2·5호선이 교차하는 교통 요지여서 유동 인구가 많다. 음식점 중심의 골목 상권이 형성돼 있으며, 현재 102개 점포가 영업하고 있다.

영등포 로터리상가 골목형상점가는 47개 점포가 모여 있다. 영등포시장과 타임스퀘어 사이에 있어 찾아가기 편하고 주변 상권과 연계할 여지가 크다는 게 장점이다.

골목형상점가로 지정되면 온누리상품권 가맹 등록이 가능해지고, 상권 활성화 공모사업과 시설 현대화 사업 등 다양한 행정·재정 지원을 받을 수 있다. 이를 통해 골목 상권의 자생력을 키우고 지역 소비를 늘릴 수 있을 것으로 보인다.

구는 이번에 지정된 2곳을 포함해 ▲선유도역 ▲대림중앙 ▲샛강두리 ▲선유로운 ▲별빛뉴타운 ▲대림동 우리 ▲양평1동 어울림 등 총 9개 골목형상점가를 운영하고 있다. 지난해 7월 조례 개정으로 골목형상점가 지정 요건을 완화해 제도적 기반을 다졌으며, 이후 경영 현대화 지원과 특성화시장 육성, 명절 이벤트 등 상권 활성화를 위한 지원을 이어가고 있다.

최호권 영등포구청장은 "골목형상점가 지정으로 소상공인의 경쟁력을 높이고 지역 상권에 활력을 불어넣는 계기가 되기 바란다"며 "현장 여건에 맞는 상권 발굴과 맞춤형 지원을 통해 골목경제를 체계적으로 활성화해 나가겠다"고 전했다.





