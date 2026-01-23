본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

영등포구, '골목형상점가' 2곳 추가 지정

김민진기자

입력2026.01.23 06:52

시계아이콘00분 45초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

구청역 3번 출구·로터리상가 등 총 9곳

서울 영등포구(구청장 최호권)가 지역 상권을 살리고 소상공인을 지원하기 위해 '골목형상점가' 2곳을 새로 지정하면서 골목형상점가가 모두 9곳으로 늘었다고 23일 밝혔다.

골목형상점가 ‘영등포구청 3번 출구’ 대상지(왼쪽)와 ‘영등포 로터리상가’ 대상지. 영등포구 제공.

골목형상점가 ‘영등포구청 3번 출구’ 대상지(왼쪽)와 ‘영등포 로터리상가’ 대상지. 영등포구 제공.

AD
원본보기 아이콘

이번에 지정된 곳은 '영등포구청역 3번 출구'와 '영등포 로터리상가'다. 두 곳 모두 소상공인들이 모여 있는 생활 상권으로, 상권을 살릴 필요성과 발전 가능성을 따져 골목형상점가로 뽑았다.


영등포구청역 3번 출구 일대는 업무시설과 아파트 단지가 있고, 지하철 2·5호선이 교차하는 교통 요지여서 유동 인구가 많다. 음식점 중심의 골목 상권이 형성돼 있으며, 현재 102개 점포가 영업하고 있다.

영등포 로터리상가 골목형상점가는 47개 점포가 모여 있다. 영등포시장과 타임스퀘어 사이에 있어 찾아가기 편하고 주변 상권과 연계할 여지가 크다는 게 장점이다.


골목형상점가로 지정되면 온누리상품권 가맹 등록이 가능해지고, 상권 활성화 공모사업과 시설 현대화 사업 등 다양한 행정·재정 지원을 받을 수 있다. 이를 통해 골목 상권의 자생력을 키우고 지역 소비를 늘릴 수 있을 것으로 보인다.


구는 이번에 지정된 2곳을 포함해 ▲선유도역 ▲대림중앙 ▲샛강두리 ▲선유로운 ▲별빛뉴타운 ▲대림동 우리 ▲양평1동 어울림 등 총 9개 골목형상점가를 운영하고 있다. 지난해 7월 조례 개정으로 골목형상점가 지정 요건을 완화해 제도적 기반을 다졌으며, 이후 경영 현대화 지원과 특성화시장 육성, 명절 이벤트 등 상권 활성화를 위한 지원을 이어가고 있다.

최호권 영등포구청장은 "골목형상점가 지정으로 소상공인의 경쟁력을 높이고 지역 상권에 활력을 불어넣는 계기가 되기 바란다"며 "현장 여건에 맞는 상권 발굴과 맞춤형 지원을 통해 골목경제를 체계적으로 활성화해 나가겠다"고 전했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"대통령 꼴도 보기 싫다" 1년새 90% 넘게 폭락한 트럼프 밈코인 "대통령 꼴도 보기 싫다" 1년새 90% 넘게 폭락한 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

코트 입고 여탕 들어간 김정은"보람있다" 칭찬 쏟은 이유는

명품이 된 '김장 조끼'…650만원짜리도 등장

베트남 '하노이 핫플' 韓 쇼핑몰 그대로 옮겨놨네

난방 끄고 집 비웠다가 '진짜 냉동고'를 봤다…얼음성 아파트 나온 캐나다

가족마저 인정했다…태국 여성, 쌍둥이 형제와 '다자 연애' 공개

마뗑김 가방 사고, 미역국 먹는다…홍콩의 일상

박근혜 한마디에…장동혁 단식 중단

새로운 이슈 보기